Певец Вилли Токарев умер на 84-м году жизни

4 августа пришли печальные известия. Знаменитый советский, американский и российский певец и композитор Вилли Токарев умер на 84-м году жизни. Об этом сообщил ведущий радиостанции «Эхо Москвы», народный артист России Николай Тамразов со ссылкой на семью ушедшего из жизни артиста.