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Певец Вилли Токарев умер на 84-м году жизни

СМИ сообщили о смерти известного музыканта.

4 августа пришли печальные известия. Знаменитый советский, американский и российский певец и композитор Вилли Токарев умер на 84-м году жизни. Об этом сообщил ведущий радиостанции «Эхо Москвы», народный артист России Николай Тамразов со ссылкой на семью ушедшего из жизни артиста.

Причина смерти Вилли Токарева не уточняется. По информации СМИ, последние недели жизни шансонье провел в больнице.

Редакция Passion.ru выражает соболезнования родным и близким Вилли Токарева.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Globallookpress

Видео: YouTube

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