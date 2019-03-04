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Лидер группы The Prodigy Кит Флинт ушел из жизни в возрасте 49 лет

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лиэм Хоулетт и Кит Флинт

Фото: Global Look Press
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4 марта стало известно о том, что известного британского певца и музыканта Кита Флинта больше нет.

В Великобритании на 50-м году жизни умер вокалист группы The Prodigy Кит Флинт. Об этом первым сообщило издание The Sun. По его данным, музыкант был найден бездыханным в своем доме в городе Данмоу в графстве Эссекс.

Другие подробности произошедшего пока не сообщаются, но полиция пока не нашла признаков насильственной смерти.

В 1990 году Кит сначала стал танцором электронной группы The Prodigy, основанной Лиэмом Хоулеттом. Впоследствии Флинт стал основным вокалистом коллектива. Он исполнял самые знаменитые композиции The Prodigy — Firestarter и Breathe.

Passion.ru выражает соболезнования близким Кита Флинта.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Serge Kobo / Mpp, Dave Nelson, Ian Gavan / Global Look Press, Instagram

Видео: Youtube.com / The Prodigy

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