Лидер группы The Prodigy Кит Флинт ушел из жизни в возрасте 49 лет

В Великобритании на 50-м году жизни умер вокалист группы The Prodigy Кит Флинт. Об этом первым сообщило издание The Sun. По его данным, музыкант был найден бездыханным в своем доме в городе Данмоу в графстве Эссекс.
Другие подробности произошедшего пока не сообщаются, но полиция пока не нашла признаков насильственной смерти.
В 1990 году Кит сначала стал танцором электронной группы The Prodigy, основанной Лиэмом Хоулеттом. Впоследствии Флинт стал основным вокалистом коллектива. Он исполнял самые знаменитые композиции The Prodigy — Firestarter и Breathe.
Passion.ru выражает соболезнования близким Кита Флинта.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Serge Kobo / Mpp, Dave Nelson, Ian Gavan / Global Look Press, Instagram
Видео: Youtube.com / The Prodigy