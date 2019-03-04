Лидер группы The Prodigy Кит Флинт ушел из жизни в возрасте 49 лет

В Великобритании на 50-м году жизни умер вокалист группы The Prodigy Кит Флинт. Об этом первым сообщило издание The Sun. По его данным, музыкант был найден бездыханным в своем доме в городе Данмоу в графстве Эссекс.

Другие подробности произошедшего пока не сообщаются, но полиция пока не нашла признаков насильственной смерти.