75-летний Рутгер Хауэр умер после непродолжительной болезни

В эту среду, 24 июля, СМИ сообщили о смерти Рутгера Хауэра. Актер ушел из жизни 19 июля в Нидерландах, и был похоронен спустя 5 дней. Незадолго до этого пожилой мужчина серьезно заболел. Агент актера Стив Кенис подтвердил кончину изданию Variety.

Российским зрителям Рутгер Хауэр запомнился ролью лидера банды репликантов Роя Бэтти в фильме «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта. В 2005 пожилой актер снялся в «Городе Грехов» и «Бэтмен. Начало».