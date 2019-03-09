Народный артист СССР Владимир Этуш умер на 97-м году жизни

В эту субботу, 9 марта, в 12:30 по московскому времени скончался Народный артист СССР Владимир Этуш. Он умер на 97-м году жизни в больнице, сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на слова Кирилла Крока, директора Театра им. Вахтангова.

В больницу Этуш был доставлен в пятницу. Пожилой мужчина пережил обширный инфаркт около месяца назад, и по всей видимости осложнения вызвали смерть. В больницу его увозили без сознания.

Владимира Этуша похоронят в семейном склепе на Новодевичьем кладбище. Прощание с артистом пройдет в Театре им. Вахтангова

Приносим соболезнования семье и близким легендарного артиста.