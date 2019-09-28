«Ушла легенда»: Галкин, Киркоров и другие звезды скорбят по ушедшему из жизни Марку Захарову

«И вот ещё одного Гения Нашего Времени не стало….. МАРК ЗАХАРОВ…… Последний из Могикан… Ленком окончательно осиротел….. «Юнона», «Звезда и смерть», «необыкновенное чудо», “Барон Мюнхаузен», «12 стульев», «Калиостро»- это все формировало нас и меня лично на Большом Пути в Искусство Мира Большой Сцены.... Светлая Память Великому Нашему Современнику….. Спасибо за ЧУДО, такое НЕОБЫКНОВЕННОЕ, жить и творить с Вами ,МАСТЕР ,в одно время……🙌», — скорбит Филипп Киркоров.

«Марк Анатольевич Захаров... Эпоха ! Планета!Грандиозный , невероятный, лучший! Самый мой любимый и первый мой режиссёр!!! Нам так будет Вас не хватать ... Невероятного ума , юмора и достоинства человек! Обожаю Ваши спектакли и фильмы! Придя с мамой за ручку за кулисы Ленкома, в 11 лет, я поняла ,в какую профессию пойду, кем я хочу стать ! Несметное количество раз я смотрела Юнону и Авось, и Марк Анатольевич, заходя в зал, перед спектаклем , спрашивал « бантики» на месте ? ( это я сидела за перегородкой с ансамблем Рок -Ателье, и торчали только мои заколочки) -Тогда можем начинать !))) Абсолютным счастьем было работать в Вашем театре , присутствовать на репетициях, слушать и учиться у Вас ... Спасибо Вам за всё!🙏🏻 Вечная , светлая память ...🙏🏻 Аллилуйя любви!!!❤️ #маркзахаров #алиллуйялюбви #навсегда», — поделилась воспоминаниями Алена Хмельницкая.