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«Ушла легенда»: Галкин, Киркоров и другие звезды скорбят по ушедшему из жизни Марку Захарову

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Марк Захаров

Фото: Aleksandr Sternin/Global Look Press

28 сентября не стало великого режиссера и театрального деятеля.

В эту субботу, 28 сентября, на 86-м году ушел из жизни величайший советский и российский режиссер и театральный деятель, художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров. Многие отечественные звезды выразили в своих блогах соболезнования в связи с кончиной Марка Анатольевича. «Сегодня не стало Марка Захарова. Ушла эпоха. Его режиссуру, его иронию, его творческий почерк не спутаешь ни с чем. Буду вспоминать его по фильмам, по спектаклям, по нашим встречам. Светлая память, Мастер! Самые глубокие соболезнования Саше (дочери Марка Захарова Александре, — прим.ред.) и всем родным 🙏🏻», — написал Максим Галкин.

«Ушла легенда. Умер Марк Захаров», — лаконичен Гарик Харламов. Кроме того, шоумен опубликовал свой любимый фрагмент из фильма «Тот самый Мюнхгаузен», срежиссированного Марком Анатольевичем.

«И вот ещё одного Гения Нашего Времени не стало….. МАРК ЗАХАРОВ…… Последний из Могикан… Ленком окончательно осиротел….. «Юнона», «Звезда и смерть», «необыкновенное чудо», “Барон Мюнхаузен», «12 стульев», «Калиостро»- это все формировало нас и меня лично на Большом Пути в Искусство Мира Большой Сцены.... Светлая Память Великому Нашему Современнику….. Спасибо за ЧУДО, такое НЕОБЫКНОВЕННОЕ, жить и творить с Вами ,МАСТЕР ,в одно время……🙌», — скорбит Филипп Киркоров.

«Марк Анатольевич Захаров... Эпоха ! Планета!Грандиозный , невероятный, лучший! Самый мой любимый и первый мой режиссёр!!! Нам так будет Вас не хватать ... Невероятного ума , юмора и достоинства человек! Обожаю Ваши спектакли и фильмы! Придя с мамой за ручку за кулисы Ленкома, в 11 лет, я поняла ,в какую профессию пойду, кем я хочу стать ! Несметное количество раз я смотрела Юнону и Авось, и Марк Анатольевич, заходя в зал, перед спектаклем , спрашивал « бантики» на месте ? ( это я сидела за перегородкой с ансамблем Рок -Ателье, и торчали только мои заколочки) -Тогда можем начинать !))) Абсолютным счастьем было работать в Вашем театре , присутствовать на репетициях, слушать и учиться у Вас ... Спасибо Вам за всё!🙏🏻 Вечная , светлая память ...🙏🏻 Аллилуйя любви!!!❤️ #маркзахаров #алиллуйялюбви #навсегда», — поделилась воспоминаниями Алена Хмельницкая.

«Марк Захаров. Мастер обыкновенного чуда. Спасибо, что были, что принесли в эту жизнь столько красоты и человечности! Люблю!» — скорбит Кирилл Сафонов.

«Прощайте, великий режиссёр и человек.. Светлая вечная память Марку Захарову», —соболезнует Игорь Верник.

«Сегодня не стало Великого Мастера Марка Захарова. Для всех нас - это большая потеря в мире искусства !!!! Мои глубочайшие соболезнования родным и близким»,— написала Катя Лель.

«Марк Анатольевич Захаров. Легенда. Светлая память. Спасибо», — написала Зара.

«Не стало Марка Захарова - моего любимого режиссера ... Светлая память 🙏», — написала Марина Федункив.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: Globallookpress

Видео: YouTube

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