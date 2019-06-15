Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли умер на 97-м году жизни

Известно, что Франко Дзеффирелли ушел из жизни после продолжительной болезни. Свои последние часы мэтр провел в окружении приемных сыновей.

Фильмы Дзеффирелли «Травиата» и «Ромео и Джульетта» были номинированы на премию Оскар. Кроме того, «Травиата» была удостоена премии BAFTA. В 1977 году Франко Дзеффирелли был награжден орденом «За заслуги перед Итальянской Республикой», в 2003 году режиссер получил золотую медаль «За вклад в развитие культуры и искусства». Отметим, что Дзеффирелли стал первым гражданином Италии, получившим титул почетного Рыцаря-Командора ордена Британской империи.