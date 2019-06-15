Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли умер на 97-м году жизни

15 июня пришла печальная новость из итальянской Флоренции. Великий кино- и театральный режиссер Франко Дзеффирелли скончался на 97-м году жизни. «Франко Дзеффирелли умер сегодня утром. Один из величайших людей мировой культуры», — сообщил в Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделла.
Non avrei mai voluto che arrivasse questo giorno. Franco #Zeffirelli se ne è andato questa mattina. Uno dei più grandi uomini della cultura mondiale. Ci uniamo al dolore dei suoi cari. Addio caro Maestro, Firenze non ti dimenticherà mai.🎈 pic.twitter.com/wAWq4YMQ5c— Dario Nardella (@DarioNardella) 15 июня 2019 г.
Известно, что Франко Дзеффирелли ушел из жизни после продолжительной болезни. Свои последние часы мэтр провел в окружении приемных сыновей.
Фильмы Дзеффирелли «Травиата» и «Ромео и Джульетта» были номинированы на премию Оскар. Кроме того, «Травиата» была удостоена премии BAFTA. В 1977 году Франко Дзеффирелли был награжден орденом «За заслуги перед Итальянской Республикой», в 2003 году режиссер получил золотую медаль «За вклад в развитие культуры и искусства». Отметим, что Дзеффирелли стал первым гражданином Италии, получившим титул почетного Рыцаря-Командора ордена Британской империи.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Kika Press/ZUMA Press/Global Look Press
Видео: YouTube
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