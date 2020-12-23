Жванецкий, Антонова, Марадона, Гафт и другие главные потери 2020 года
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Михаил Жванецкий
Фото: Globallookpress / Genrietta Peryan
Осенью, 6 ноября, пришла печальная новость: в возрасте 86 лет скончался писатель-сатирик, сценарист, актер и исполнитель своих произведений Михаил Жванецкий. Он родился 6 марта 1934 года в Одессе, оба его родителя были врачами. В 1956 году окончил Одесский институт инженеров морского флота по специальности «Инженер-механик подъемно-транспортного оборудования портов». После получения диплома работал в Одесском порту.
В самодеятельности начал участвовать еще в студенческие годы, писал миниатюры, сам их исполнял. В студенческом театре «Парнас-2» также выступали Роман Карцев и Виктор Ильченко. В 1963 году Жванецкий во время гастролей в Одессе театра Аркадия Райкина молодой Михаил познакомился с ним. И произведения Жванецкого попали в репертуар театра Райкина. Вскоре работать в театр пришел и сам молодой автор. Через несколько лет Жванецкий решил сам читать свои монологи, потому что ему было обидно, что его произведения разбирают по цитатам, но все их связывают с другими артистами.
Ирина Антонова
Фото: Globallookpress / Komsomolskaya Pravda
1 декабря 2020 года ушла из жизни заслуженный деятель искусств РСФСР, президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова. Она возглавляла Пушкинский музей с 1961 по 2013 год, позже она стала президентом музея. Антонова лауреат Государственной премии РФ, кавалер ордена Почетного легиона, командор ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», имеет множество государственных наград.
Диего Марадона
Фото: DPA
Аргентинский футболист Диего Марадона скончался от сердечного приступа 2 ноября в возрасте 60 лет. Марадона довольно рано закончил карьеру из-за наркотической зависимости, однако являлся одной из ярчайших звезд аргентинского футбола. 30 октября состоялся матч 1-го тура чемпионата Аргентины, в котором его команда «Химнасия и Эсгрима» сыграла с клубом «Патронато» — его посвятили 60-летнему юбилею Марадоны. К сожалению, остаться до конца он не смог и был вынужден покинуть поле из-за плохого самочувствия. Сразу после смерти Марадоны в Аргентине объявлен трехдневный национальный траур.
Валентин Гафт
Фото: Eastnews
Валентин Гафт умер 12 декабря в возрасте 85 лет. Об этом сообщила ТАСС его супруга Ольга Остроумова. «Да, его не стало. Это сегодня произошло», — прокомментировала она. Как уточнила супруга, у актера случился инсульт, который и стал причиной трагедии.
Валентин Гафт служил в труппе Московского театра «Современник» с 1969 года. Известен ролями в спектаклях Романа Виктюка, Николая Коляды, Галины Волчек и многих других режиссеров. Гафт также активно снимался в кино, в том числе во многих советских картинах: «Семнадцать мгновений весны», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Чародеи» и других.
Ирина Скобцева
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
20 октября стало известно о кончине актрисы Ирины Скобцевой, вдовы режиссера Сергея Бондарчука и матери Федора Бондарчука. Ей было 93 года. О смерти народной артистки СССР сообщил Instagram-аккаунт компании ее сына. «Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Ирина Константиновна Скобцева, умерла сегодня в возрасте 93 лет», — говорилось в публикации.
Ирина Скобцева родилась 22 августа 1927 года. Окончила МГУ и школу-студию МХАТ. Актриса снялась в 79 фильмах, написала сценарий для одной кинокартины. Среди ее самых известных фильмов, такие картины, как «Отелло», «Сережа», «Овод», «Зигзаг удачи», «Единожды солгав». В нескольких фильмах с мужем Сергеем Бондарчуком.
Шон Коннери
Фото: Globallookpress / f84
«Самый знаменитый Джеймс Бонд» Шон Коннери умер на 91-м году жизни 31 октября. Актер скончался во сне. По словам его семьи, некоторое время перед смертью он болел. На счету Шона Коннери более 70 ролей в кино. Легендарный актер является лауреатом премии «Оскар», двукратным лауреатом премии BAFTA, а также трехкратным лауреатом премии «Золотой глобус». Кроме того, продюсер много времени посвятил игре в театре.
В 1988 году культовый артист получил премию «Оскар», тогда его признали лучшим актером второго плана за роль ирландского полицейского в драме «Неприкасаемые». Также он снялся в знаменитых фильмах: «Охота за Красным Октябрем», «Горец», «Индиана Джонс и последний крестовый поход» и «Скала».
Эдуард Лимонов
Фото: Eastnews
17 марта, стало известно о смерти писателя Эдуарда Лимонова. Источником этой информации стал политик Сергей Шаргунов. Согласно сообщениям СМИ, мужчина попал в больницу с кровотечением и скончался в частной клинике в ожидании операции. Для многих новость о болезни Лимонова стала неожиданностью, однако ее подтвердила его последняя супруга Екатерина Волкова. «После продолжительной болезни скончался отец моих детей Эдуард Лимонов. Прошу не звонить мне. Комментарии отсутствуют», — написала она в блоге.
Эдуард Лимонов о своем здоровье говорить не любил и о недуге никогда не рассказывал. Работой и творчеством он продолжал заниматься практически до последнего дня своей жизни. «Я заключил договор на новую книгу. Книга называется "Старик путешествует". Она уже написана. Права куплены издательством Individuum. Приходили молодые и красивые ребята, парень и девушка. Они мне понравились. Договор подписан вчера. Так что так», — сообщил он 13 марта.
Ким Ки Дук
Фото: Eastnews
Известный корейский кинорежиссер Ким Ки Дук умер из-за коронавируса. Несчастье случилось, когда кинодеятель находился в Латвии. Он снял такие известные фильмы, как «Весна, лето, осень, зима... и снова весна», «Пустой дом», «Несмонтированный фильм», «Адрес неизвестен», «Время» и другие.
Режиссер получил множество престижных наград: в 2000 году на Венецианском кинофестивале премию Сети продвижения азиатского кино — особое упоминание (фильм «Остров»); 2003 год — фестиваль в Карловых Варах (победа в нескольких номинациях); 2004 год — «Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля за лучшую режиссерскую работу над фильмом «Самаритянка»; 2011 год — кинофестиваль в Каннах (победитель в нескольких номинациях) и многие другие.
Роман Виктюк
Фото: Globallookpress / Komsomolskaya Pravda
Режиссер Роман Виктюк скончался на 85 году жизни. Ранее его госпитализировали в тяжелом состоянии в одну из московских больниц — врачи диагностировали у него коронавирус.
Роман Виктюк — российский и украинский театральный режиссер и художественный руководитель Театра Романа Виктюка. Он поставил более 250 спектаклей.
Армен Джигарханян
Фото: Globallookpress / Komsomolskaya Pravda
Народный артист СССР Армен Джигарханян умер 14 ноября. Об этом сообщили в Московском драматическом театре, который возглавлял Джигарханян. Друг артиста Артур Согомонян подтвердил это на своей странице в Facebook.
«Сегодня утром перестало биться сердце великого человека, гениального актера, режиссера и учителя — Армена Борисовича Джигарханяна. Этот год принес много бед, сегодня пришла очередная трагическая новость для многих поклонников таланта нашего мэтра. Сложно подобрать слова, таких людей больше нет! Мы осиротели. Я уверен, что память об Армен Борисовиче, как и его работы будут жить вечно. Светлая память», — написал он.
Армен Джигарханян известен миру как талантливый советский актер, сыгравший в легендарных фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Новые приключения неуловимых». Всего на его счету десятки ролей в кино самых различных жанров. Его даже занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самого снимаемого российского актера. Кроме того, он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» (третьей степени) и армянским орденом Почета.
Нина Иванова
Фото: Kinopoisk
Звезда фильма «Весна на Заречной улице» Нина Иванова скончалась в Москве на 87 году жизни после продолжительной болезни. «1 декабря 2020 г. на 87 году после продолжительной болезни ушла из жизни замечательная актриса кино, режиссер Нина Георгиевна Иванова. <...> Нина Георгиевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности и обаяния», — говорилось в официальномсообщении.
Нина Иванова известна главной ролью в фильме «Весна на Заречной улице». Благодаря роли Татьяны Сергеевны Иванова и ее партнер по фильму Николай Рыбников стали известны на всю страну. После своего звездного часа Иванова появлялась в таких картинах, как «Киевлянка», «Любовью надо дорожить», «Серая болезнь», «Еще можно успеть».
Кирк Дуглас
Фото: DPA
Старейший актер Голливуда Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет 5 февраля. «С огромной печалью я и мои братья сообщаем, что Кирк Дуглас оставил нас сегодня в возрасте 103 лет. Для мира он был легендой, актером из золотого века кино, жившим в его золотые годы, гуманитарным деятелем, чья приверженность справедливости и правилам, которым он верил, являются ориентиром для всех нас. Но для меня и моих братьев Джоэла и Питера он был просто папой, для Кэтрин — замечательным свекром, для внуков и правнуков — любящим дедом, а для его жены Энн — замечательным мужем. Кирк прожил хорошую жизнь. Он оставил большое наследие в кино, которое сохранится для будущих поколений», — написал трогательную речь в память об отце 75-летний Майкл Дуглас.
Кирк Дуглас сыграл более чем в 220 фильмах. Наибольшую известность ему принесли картины «Спартак», «Туз в рукаве», «Жажда жизни», «Тропы славы». Дуглас был последним представителем так называемого золотого века Голливуда, к которому, кроме него, принадлежали Марлон Брандо, Мэрилин Монро, Грэгори Пэк, Элизабет Тейлор, Грейс Келли, Кэри Грант, Лоуренс Оливье и другие.
Борис Клюев
Фото: Eastnews
Народный артист Борис Клюев, звезда сериала «Воронины», умер на 77-м году жизни 1 сентября. «Мой дорогой, мой любимый, Борис Владимирович, Николай Петрович, наставник, учитель, советчик, друг. Приходя на съемку, мы вас все называли Папа и вы улыбались. Я плачу, как и многие другие, не хочу в это верить, но это правда. Летите и будьте с нами там, наверху, я вас очень люблю. Спасибо, что были рядом, учили, помогали, подсказывали. Светлая вам память. Вы всегда в моем сердце и в сердцах зрителей», — написала в Instagram его коллега Екатерина Волкова.
Кензо Такада
Фото: Globallookpress / Vinaj Jean-Charles
Создатель Бренда Kenzo Кендзо Такада скончался от осложнений на фоне коронавируса 4 октября. Творческий путь модельера был интерсным и захватывающим. Он родился в Японии, но в 1965 году уехал жить во Францию, где всего через 5 лет открыл свой первый бутик под брендом Kenzo. Сегодня компания является одним из лидеров рынка: под брендом выпускаются парфюмерия, одежда, косметика и различные аксессуары. Модный дом входит в крупный концерн LVMH, который управляет компаниями Christian Dior, Louis Vuitton, Loewe, Marc Jacobs, Céline и другими.
Александр Беляев
Фото: Starface
Известный синоптик и ведущий «Прогноза погоды» Александр Беляев умер прошедшим летом. «Умер Александр Беляев — человек-праздник, который превратил прогноз погоды в маленькое шоу. RIP», — написал в своем Twitter Андрей Малахов. Отметим, что уже несколько лет Александр Беляев боролся с онкологическим заболеванием. В 2011 году у телеведущего обнаружили рак легких, после чего он прошел несколько курсов лечения.
Напомним, что Александр Беляев работал в Институте географии академии наук с начала 70-х годов. В 1987 году он был назначен заместителем директора института по научным вопросам. Александр Вадимович участвовал в ряде научных экспедиций, в том числе в пустыне Гоби. В 1998 году Беляев стал ведущим прогноза погоды на НТВ, являлся членом Академии Российского телевидения. Он также вел передачи «Сразись с нацией», «Солнечно. Без осадков», «Азбука синоптика» и другие.
Эннио Мориконне
Фото: Globallookpress / Cesareo_Fotogramma
Всемирно известный композитор Эннио Морриконе умер в возрасте 91 года умер 6 июля. Он стал автором музыки более чем к 500 фильмам. Среди них «Хороший, плохой, злой», «Спрут», «Омерзительная восьмерка», «Легенда о пианисте», «Однажды в Америке». У Морриконе было два «Оскара» — за лучший саундтрек за фильм Тарантино «Омерзительная восьмерка» и почетный, а также звезда на Аллее Славы в Голливуде.
Морриконе занимался аранжировкой музыки для радио и различных шоу. Звездный час Морриконе настал, когда он возрасте 33 лет начал писать музыку к фильмам. Это принесло ему мировую известность. На родине Эннио сотрудничал с такими режиссерами, как Бернардо Бертолуччи, Пьер Паоло Пазолини, Дарио Ардженто, Сальваторе Сампери, а в Голливуде — с Романом Полански, Оливером Стоуном, Брайаном Де Пальмой, Майклом Николсом, Джоном Карпентером, Терренсом Маликом, Квентином Тарантино и другими.
Михаил Кокшенов
Фото: Globallookpress / Maxim Burlak
5 июня после продолжительной болезни ушел из жизни народный артист РФ Михаил Кокшенов. Ему было 83 года. О кончине артиста в социальной сети рассказала поэт Любовь Воропаева. В 2017 году у Михаила Кокшенова случился инсульт, с которым он попал в реанимацию. В больнице он провел несколько месяцев. После выписки в 2018-м народный артист на публике больше не появлялся.
Михаил Кокшенов родился в 1936 году в Москве, окончил Высшее театральное училище имени Щукина. Первой ролью 21-летнего актера стало эпизодическое появление в фильме Александра Зархи «Высота». Народный артист снялся более чем в 140 фильмах. Пик его карьеры пришелся на 80-е годы. Именно тогда он сыграл в таких фильмах, как «Спортлото-82», «Белые росы», «Самая обаятельная и привлекательная», «Женя, Женечка и "Катюша"» и других.
Валентина Легкоступова
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
14 августа ушла из жизни певица Валентина Легкоступова. Об этом сообщила ее дочь Анэтта Бриль. «Сегодня в 15:30 не стало замечательного светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки. Светлая память...», — написала она в соцсетях. Валентина Легкоступова полюбилась слушателям благодаря душевным песням, а композиция «Ягода-Малина» стала неоспоримым хитом, который будет напоминать о таланте этой красивой женщины еще многие годы.
Виктор Проскурин
Фото: Eastnews
Звезда фильма «Большая перемена» Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет 20 июня. Актер снялся более чем в 130 фильмах.
Литл Ричард
Фото: Globallookpress / Mary Evans_AF Archive
9 мая пришло печальное известие из США. Известный музыкант Литл Ричард, один из основателей рок-н-ролла, ушел из жизни в возрасте 87 лет. О кончине Ричарда Пеннимана, известного как Литл Ричард, сообщило издание Rolling Stone со ссылкой на сына музыканта. Причина смерти была неизвестна, уточняет источник, но, отметим, что в последние годы появлялись сообщения о плохом состоянии здоровья артиста.
Одной из самых известных песен Литл Ричарда является Tutti Frutti, которую мир услышал в 1955 году. В репертуаре музыканта много хитов, которые впоследствии были перепеты другими звездами рок-н-ролла. Более того, во время гастролей по Великобритании на разогреве у Литл Ричарда выступали пока еще никому не известные The Beatles.
Михаил Борисов
Фото: Eastnews
Вечером 19 сентября ведущий популярной программы «Русское лото» Михаил Борисов был госпитализирован прямо во время съемочного процесса. Михаилу стало плохо с сердцем во время работы. Приехавшая к больному скорая помощь подтвердила, что актеру требуется срочное обследование под пристальным вниманием медиков. По прибытии в больницу Михаила сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже в российских СМИ появилась первая информация о возможной смерти телеведущего — сообщалось, что Михаил умер еще по дороге в больницу в машине скорой помощи от остановки сердца. По предварительным данным, у актера диагностировали пневмонию. Однако вскоре его сестра Нина Борисова в коротком интервью Агентству городских новостей «Москва» опровергла информацию о смерти ведущего и заявила, что новости не соответствуют действительности.
Утром 20 сентября представители Театрального института имени Щукина опубликовали официальное заявление, в котором подтвердили уход из жизни Михаила Борисова: «Без него трудно представить себе Щукинскую школу. Он был щукинцем. Он был вахтанговцем. Михаил Борисов был настоящим артистом и ушел как артист - прямо со съемочной площадки. Мы скорбим...»
Всеволод Чаплин
Фото: Globallookpress / Ltd Foma
26 января на 52-м году ушел из жизни протоиерей Всеволод Чаплин. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на прихожан храма святого Феодора Студита у Никитских ворот. «Он сел на лавочку, ему стало плохо. Он болел астмой. Он стал задыхаться, посинел, упал. Ему вызвали скорую, скорая констатировала смерть. У храма сейчас находится полиция, сейчас его тело повезут… Я не видел, было у него с собой лекарство, но он всегда его с собой носил. Когда у него была одышка, он всегда пользовался баллончиком от астмы. Отпевать его будут, скорее всего, в храме, где он служил», – цитирует «Подъем» прихожанина храма святого Феодора Студита.
Фото: Instagram, globallookpress, eastnews, kinopoisk, dpa, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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