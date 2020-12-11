Известный режиссер Ким Ки Дук умер от коронавируса

Известный корейский кинорежиссер Ким Ки Дук умер из-за коронавируса, сообщает портал Delfi. Несчастье случилось, когда кинодеятель находился в Латвии. Туда он приехал из Санкт-Петербурга через Эстонию.

По неподтвержденным пока данным, Ким Ки Дук планировал купить в Юрмале дом и оформить вид на жительство. У него была запланирована встреча, на которую он не пришел. В ночь на 10 декабря 2020 года он скончался в больнице из-за осложнений на фоне коронавируса.

Ким Ки Дук снял такие известные фильмы, как «Весна, лето, осень, зима... и снова весна», «Пустой дом», «Несмонтированный фильм», «Адрес неизвестен», «Время» и другие.

Ким Ки Дук родился 20 декабря 1960 года в деревне недалеко от южнокорейской провинции Кенсан-Пукто. После семья перебралась в Сеул. До того как прийти в кино, Ким Ки Дук учился в сельскохозяйственной школе, работал на заводе, планировал стать священником, изучал изящные искусства.

Режиссер получил множество престижных наград: в 2000 году на Венецианском кинофестивале премию Сети продвижения азиатского кино — особое упоминание (фильм «Остров»); 2003 год — фестиваль в Карловых Варах (победа в нескольких номинациях); 2004 год — «Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля за лучшую режиссерскую работу над фильмом «Самаритянка»; 2011 год — кинофестиваль в Каннах (победитель в нескольких номинациях) и многие другие.