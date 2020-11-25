Аргентинский футболист Диего Марадона скончался от сердечного приступа в возрасте 60 лет. Об этом сообщил его адвокат, пишет агенnство EFE.

Марадона оказался в больнице 2 ноября, куда лег на обследование. Там же ему провели операцию по поводу субдуральной гематомы. 12 ноября футболиста отправили домой. Скончался он у себя дома, врачей не было рядом, чтобы оказать необходимую помощь.

Сегодня, находясь в кругу родственников, он почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую, но врачи не успели помочь — у Марадоны остановилось сердце.

Марадона довольно рано закончил карьеру из-за наркотической зависимости, однако являлся одной из ярчайших звезд аргентинского футбола. 30 октября состоялся матч 1-го тура чемпионата Аргентины, в котором его команда «Химнасия и Эсгрима» сыграла с клубом «Патронато» — его посвятили 60-летнему юбилею Марадоны. К сожалению, остаться до конца он не смог, и был вынужден покинуть поле из-за плохого самочувствия.

Сразу после смерти Марадоны в Аргентине объявлен трехдневный национальный траур.