«Скончался отец моих детей Эдуард Лимонов»: Екатерина Волкова подтвердила причину смерти любимого мужчины

Во вторник, 17 марта, стало известно о смерти писателя Эдуарда Лимонова. Источником этой информации стал политик Сергей Шаргунов. Согласно сообщениям СМИ, два дня назад мужчина попал в больницу с кровотечением и скончался в частной клинике в ожидании операции. Для многих новость о болезни Лимонова стала неожиданностью, однако ее подтвердила его последняя супруга Екатерина Волкова.

«После продолжительной болезни, скончался отец моих детей Эдуард Лимонов. Прошу не звонить мне. Комментарии отсутствуют», — написала она в блоге.