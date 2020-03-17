«Скончался отец моих детей Эдуард Лимонов»: Екатерина Волкова подтвердила причину смерти любимого мужчины
Последняя жена Эдуарда Лимонова опубликовала грустный пост.
Во вторник, 17 марта, стало известно о смерти писателя Эдуарда Лимонова. Источником этой информации стал политик Сергей Шаргунов. Согласно сообщениям СМИ, два дня назад мужчина попал в больницу с кровотечением и скончался в частной клинике в ожидании операции. Для многих новость о болезни Лимонова стала неожиданностью, однако ее подтвердила его последняя супруга Екатерина Волкова.
«После продолжительной болезни, скончался отец моих детей Эдуард Лимонов. Прошу не звонить мне. Комментарии отсутствуют», — написала она в блоге.
Фото и видео: Instagram
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