«Отец» рок-н-ролла умер на 88-м году жизни
9 мая пришло печальное известие из США. Известный музыкант, один из основателей рок-н-ролла, ушел из жизни в возрасте 87 лет. О кончине Ричарда Пеннимана, известного как Литл Ричард (Little Richard), сообщило издание Rolling Stone со ссылкой на сына музыканта. Причина смерти неизвестна, уточняет источник, но, отметим, что в последние годы появлялись сообщения о плохом состоянии здоровья артиста.
Одной из самых известных песен Литл Ричарда является Tutti Frutti, которую мир услышал в 1955 году. В репертуаре музыканта много хитов, которые впоследствии были перепеты другими звездами рок-н-ролла. Более того, во время гастролей по Великобритании на разогреве у Литл Ричарда выступали пока еще никому не известные The Beatles.
Фото: Globallookpress
Видео: YouTube
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