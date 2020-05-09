«Отец» рок-н-ролла умер на 88-м году жизни

Одной из самых известных песен Литл Ричарда является Tutti Frutti, которую мир услышал в 1955 году. В репертуаре музыканта много хитов, которые впоследствии были перепеты другими звездами рок-н-ролла. Более того, во время гастролей по Великобритании на разогреве у Литл Ричарда выступали пока еще никому не известные The Beatles.