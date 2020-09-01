Народный артист Борис Клюев умер на 77-м году жизни

Во вторник, 1 сентября, стало известно о смерти народного артиста России Бориса Клюева. Советский и российский актер театра и кино скончался на 77-м году жизни.

«Борис Клюев умер, он был тяжело болен», - цитирует ТАСС слова директора Малого театра Тамары Михайловой.

«Борис Клюев ушел........ В пилотной серии фильма, в котором я потом не снялся, Борис Клюев играл моего дедушку. Очень добрые, теплые воспоминания от этой работы и встречи с замечательным человеком. Светлая память», - написал в своем блоге Александр Олешко.

«Мой дорогой, мой любимый, Борис Владимирович, Николай Петрович, наставник, учитель, советчик, друг. Приходя на съемку, мы вас все называли Папа и вы улыбались. Я плачу, как и многие другие, не хочу в это верить, но это правда. Летите и будьте с нами там, наверху, я вас очень люблю. Спасибо, что были рядом, учили, помогали, подсказывали. Светлая вам память. Вы всегда в моем сердце и в сердцах зрителей», - написала Екатерина Волкова.

Борис Корчевников опубликовал отрывки из выпуска передачи «Судьба человека» с народным любимцем.

Редакция Passion.ru приносит соболезнования родным и близким артиста.