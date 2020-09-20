Умер 71-летний ведущий «Русского лото» Михаил Борисов
Фото: Театральный институт имени Щукина
Вечером 19 сентября ведущий популярной программы «Русское лото» Михаил Борисов был госпитализирован прямо во время съемочного процесса. Михаилу стало плохо с сердцем во время работы. Приехавшая к больному скорая помощь подтвердила, что актеру требуется срочное обследование под пристальным вниманием медиков. По прибытии в больницу Михаила сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже в российских СМИ появилась первая информация о возможной смерти телеведущего — сообщалось, что Михаил умер еще по дороге в больницу в машине скорой помощи от остановки сердца. По предварительным данным, у актера диагностировали пневмонию. Однако вскоре его сестра Нина Борисова в коротком интервью Агентству городских новостей «Москва» опровергла информацию о смерти ведущего и заявила, что новости не соответствуют действительности.
Утром 20 сентября представители Театрального института имени Щукина опубликовали официальное заявление, в котором говорилось о смерти Михаила Борисова: «Без него трудно представить себе Щукинскую школу. Он был щукинцем. Он был вахтанговцем. Михаил Борисов был настоящим артистом и ушёл как артист - прямо со съёмочной площадки. Мы скорбим...».
Вчера нас постигла тяжелая утрата — ушел из жизни Михаил Борисович Борисов. В это невозможно поверить... Всегда энергичный, полный жизни, немного ироничный — Михаил Борисович казался воплощением стабильности и спокойной уверенности в завтрашнем дне.
— написали представители учебного заведения.
Михаил Борисов — советский и российский режиссер, телеведущий, актер, заслуженный деятель искусств России. В телевизионной лотерее «Русское лото» Михаил работал не только ведущим, но и художественным руководителем.
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Фото и видео: Театральный институт имени Щукина
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