Умер 71-летний ведущий «Русского лото» Михаил Борисов

Вечером 19 сентября ведущий популярной программы «Русское лото» Михаил Борисов был госпитализирован прямо во время съемочного процесса. Михаилу стало плохо с сердцем во время работы. Приехавшая к больному скорая помощь подтвердила, что актеру требуется срочное обследование под пристальным вниманием медиков. По прибытии в больницу Михаила сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже в российских СМИ появилась первая информация о возможной смерти телеведущего — сообщалось, что Михаил умер еще по дороге в больницу в машине скорой помощи от остановки сердца. По предварительным данным, у актера диагностировали пневмонию. Однако вскоре его сестра Нина Борисова в коротком интервью Агентству городских новостей «Москва» опровергла информацию о смерти ведущего и заявила, что новости не соответствуют действительности.

Утром 20 сентября представители Театрального института имени Щукина опубликовали официальное заявление, в котором говорилось о смерти Михаила Борисова: «Без него трудно представить себе Щукинскую школу. Он был щукинцем. Он был вахтанговцем. Михаил Борисов был настоящим артистом и ушёл как артист - прямо со съёмочной площадки. Мы скорбим...».