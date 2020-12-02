Умерла звезда фильма «Весна на Заречной улице» Нина Иванова

Сегодня, 1 декабря, на 87 году жизни скончалась актриса Нина Иванова. О смерти артистки и режиссера сообщил Союз кинематографистов России. Причиной смерти Ивановой стала тяжелая болезнь, с которой актриса боролась последние годы жизни.

«1 декабря 2020 г. на 87 году после продолжительной болезни ушла из жизни замечательная актриса кино, режиссер Нина Георгиевна Иванова. <...> Нина Георгиевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности и обаяния», — говорится в сообщении.

Нина Иванова известна главной ролью в фильме «Весна на Заречной улице». Благодаря роли Татьяны Сергеевны Иванова и ее партнер по фильму Николай Рыбников стали известны на всю страну. После своего звездного часа Иванова появлялась в таких картинах, как «Киевлянка», «Любовью надо дорожить», «Серая болезнь», «Еще можно успеть».

Известна Иванова и режиссерскими работами — она сняла несколько эпизодов тележурнала «Ералаш».

Прощание с актрисой состоится 4 декабря в прощальном зале морга 59-й больницы.