Умер известный синоптик и ведущий «Прогноза погоды» Александр Беляев

«Он скончался в реанимации в больнице, сегодня ночью», — подтвердили РБК в Институте географии РАН. «Умер Александр Беляев — человек-праздник, который превратил прогноз погоды в маленькое шоу. RIP», — написал в своем Twitter Андрей Малахов. Отметим, что уже несколько лет Александр Беляев боролся с онкологическим заболеванием. В 2011 году у телеведущего обнаружили рак легких, после чего он прошел несколько курсов лечения.

Напомним, что Александр Беляев работал в Институте географии академии наук с начала 70-х годов. В 1987 году он был назначен заместителем директора института по научным вопросам. Александр Вадимович участвовал в ряде научных экспедиций, в том числе в пустыне Гоби. В 1998 году Беляев стал ведущим прогноза погоды на НТВ, являлся членом Академии Российского телевидения. Он также вел передачи «Сразись с нацией», «Солнечно. Без осадков», «Азбука синоптика» и другие.

«Александр Вадимович не скрывал, что даже одна поездка в неделю в "Останкино" ужасно его выматывает. Несмотря на усталость от болезни, он никому не доверял писать тексты к своим эфирам», — отметили представители НТВ.