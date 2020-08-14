54-летняя Валентина Легкоступова умерла в больнице

За несколько дней до трагедии, 6 августа, певица и ее супруг Юрий Фирсов попали в наркологическую больницу в состоянии сильного алкогольно опьянения.

«Моя мама ранее никем не была замечена в употреблении спиртных напитков и мной в том числе, поэтому я со своей стороны и забила тревогу, не понимая, что же могло произойти, а главное, как такое могло произойти», - отмечала дочь Легкоступовой. Слухи о том, что у женщины были обнаружены ссадины на лице и проломлена голова, она опровергла.

С 6 по 7 августа Валентина Легкоступова и ее супруг проходили терапию, но с 7 на 8 августа в ночь состояние женщины ухудшилось, она впала в кому и ее перевели в другую больницу для проведения срочной операции, так как оказалось, что у нее была черепно-мозговая травма. Еще вчера артистка находилась в крайне тяжелом состоянии - по всей видимости, на момент смерти она так и не вышла из комы.

«Я и моя семья никого не обвиняем в избиении, потому что не имеем на это права, не имея доказательств. Пусть во всем разбирается СК. Но ряд вопросов, на который хотелось бы получить ответы, имеем. Например, почему в случае ее падения в ванной, с нами не связались и не сообщили о травме? Никакое состояние "пьяного неадеквата" не предполагает собой оставление человека в опасности. Для чего вообще нужно было выпивать?! Это только малая часть вопросов... Поливать грязью Фирсова Ю. я не собираюсь, так как это был выбор моей мамы. Отношение нашей семьи к нему не имеет никакого значения», - пояснила Анэтта Бриль, когда ее мама была еще жива.

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