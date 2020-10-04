Создатель Бренда Kenzo Кендзо Такада скончался от осложнений на фоне коронавируса

Творческий путь модельера был интерсным и захватывающим. Он родился в Японии, но в 1965 году уехал жить во Францию, где всего через 5 лет открыл свой первый бутик под брендом Kenzo. Сегодня компания является одним из лидеров рынка: под брендом выпускаются парфюмерия, одежда, косметика и различные аксессуары. Модный дом входит в крупный концерн LVMH, который управляет компаниями Christian Dior, Louis Vuitton, Loewe, Marc Jacobs, Céline и другими.