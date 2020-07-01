Звезда фильма «Большая перемена» Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет
Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look press
30 июня ушел из жизни Виктор Проскурин, звезда фильмов «Большая перемена», «Однажды двадцать лет спустя», «Жестокий романс» и многих-многих других фильмов. Ему было 68 лет. О кончине актера рассказала его супруга Ирина Хонда. «Люблю тебя. Уважаю тебя. Буду помнить тебя всегда. Спасибо тебе за все», — написала Ирина в социальной сети.
Фото: www.facebook.com/hondairina
Точная причина смерти Виктора Проскурина не называется. Известно, что буквально пару лет назад он боролся сразу с несколькими серьезными диагнозами: раком, анорексией и пагубной привычкой. «Вытащить» его в то время смогла супруга, которая была моложе актера почти на 20 лет.
Актеры выражают слова соболезнования в связи с кончиной Виктора Проскурина. «Ужасная новость с утра... Ушел из жизни прекрасный русский актер Виктор Алексеевич Проскурин... Мне посчастливилось работать вместе с Виктором Алексеевичем в проекте "Бессонница". Это партнерство было подарком судьбы для меня... Такого класса артисты незаменимы! Светлая память...», — написала в микроблоге Дарья Повереннова.
Виктор Проскурин снялся более чем в 130 фильмах. Он был пять раз женат. У него осталась дочь — актриса Александра Проскурина (родилась в первом браке актера).
Фото: Facebook Ирины Хонды, Instagram Дарьи Поверенновой, Ekaterina Tsvetkova, Vyacheslav Panov/ Global Look press, кадры фильмов
Видео: «Большая перемена»/ «Мосфильм»
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