Звезда фильма «Большая перемена» Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет

Точная причина смерти Виктора Проскурина не называется. Известно, что буквально пару лет назад он боролся сразу с несколькими серьезными диагнозами: раком, анорексией и пагубной привычкой. «Вытащить» его в то время смогла супруга, которая была моложе актера почти на 20 лет.

Актеры выражают слова соболезнования в связи с кончиной Виктора Проскурина. «Ужасная новость с утра... Ушел из жизни прекрасный русский актер Виктор Алексеевич Проскурин... Мне посчастливилось работать вместе с Виктором Алексеевичем в проекте "Бессонница". Это партнерство было подарком судьбы для меня... Такого класса артисты незаменимы! Светлая память...», — написала в микроблоге Дарья Повереннова.