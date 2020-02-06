Старейший актер Голливуда Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет
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Фото: Kinopoisk
В ночь на 6 февраля 2020 года стало известно, что в США ушел из жизни старейший американский актер и последняя звезда «золотого века» Голливуда Кирк Дуглас. О его кончине сообщил сын — актер Майкл Дуглас.
«С огромной печалью я и мои братья сообщаем, что Кирк Дуглас оставил нас сегодня в возрасте 103 лет. Для мира он был легендой, актером из золотого века кино, жившим в его золотые годы, гуманитарным деятелем, чья приверженность справедливости и правилам, которым он верил, являются ориентиром для всех нас.
Но для меня и моих братьев Джоэла и Питера он был просто папой, для Кэтрин — замечательным свекром, для внуков и правнуков — любящим дедом, а для его жены Энн — замечательным мужем.
Кирк прожил хорошую жизнь. Он оставил большое наследие в кино, которое сохранится для будущих поколений. Также о нем будут помнить как о филантропе, который помогал людям.
Позвольте мне закончить словами, которые я сказал ему в последний день его рождения и которые всегда будут оставаться правдой: "Папа, я так тебя люблю и очень горжусь тем, что я твой сын"», — написал трогательную речь в память об отце 75-летний Майкл Дуглас.
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It is with tremendous sadness that my brothers and I announce that Kirk Douglas left us today at the age of 103. To the world he was a legend, an actor from the golden age of movies who lived well into his golden years, a humanitarian whose commitment to justice and the causes he believed in set a standard for all of us to aspire to. But to me and my brothers Joel and Peter he was simply Dad, to Catherine, a wonderful father-in-law, to his grandchildren and great grandchild their loving grandfather, and to his wife Anne, a wonderful husband. Kirk's life was well lived, and he leaves a legacy in film that will endure for generations to come, and a history as a renowned philanthropist who worked to aid the public and bring peace to the planet. Let me end with the words I told him on his last birthday and which will always remain true. Dad- I love you so much and I am so proud to be your son. #KirkDouglas
«Он очень тебя любил, дорогой», — поддержала супруга Кэтрин Зета-Джонс. Актриса также посвятила свекру трогательный пост в социальной сети.
«Мой дорогой Кирк, я буду любить тебя весь остаток своей жизни. Я уже скучаю по тебе. Спи крепко», — написала она.
Кирк Дуглас сыграл более чем в 220 фильмах. Наибольшую известность ему принесли картины «Спартак», «Туз в рукаве», «Жажда жизни», «Тропы славы». Дуглас был последним представителем так называемого «золотого века» Голливуда, к которому, кроме него, принадлежали Марлон Брандо, Мэрилин Монро, Грэгори Пэк, Элизабет Тейлор, Грейс Келли, Кэри Грант, Лоуренс Оливье и другие.
Кирк Дуглас трижды номинировался на «Оскар», но получил его только в 1996 году за выдающуюся карьеру и вклад в кинематографию. За роль Ван-Гога в фильме «Жажда жизни» Дуглас получил «Золотой глобус» как лучший актер. Также его достижения в карьере отметили многими другими престижными кинопремиями.
Дуглас был дважды женат и у него было четверо сыновей, одно из них — Эрика он пережил на 16 лет.
Фото: East News, Instagram, Kinopoisk.ru, кадры из фильмов
Видео: Entertainment Tonight
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