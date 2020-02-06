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Старейший актер Голливуда Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет

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Кирк Дуглас

Фото: Kinopoisk

О смерти своего знаменитого отца сообщил в Instagram Майкл Дуглас.

В ночь на 6 февраля 2020 года стало известно, что в США ушел из жизни старейший американский актер и последняя звезда «золотого века» Голливуда Кирк Дуглас. О его кончине сообщил сын — актер Майкл Дуглас.

«С огромной печалью я и мои братья сообщаем, что Кирк Дуглас оставил нас сегодня в возрасте 103 лет. Для мира он был легендой, актером из золотого века кино, жившим в его золотые годы, гуманитарным деятелем, чья приверженность справедливости и правилам, которым он верил, являются ориентиром для всех нас.

Но для меня и моих братьев Джоэла и Питера он был просто папой, для Кэтрин — замечательным свекром, для внуков и правнуков — любящим дедом, а для его жены Энн — замечательным мужем.

Кирк прожил хорошую жизнь. Он оставил большое наследие в кино, которое сохранится для будущих поколений. Также о нем будут помнить как о филантропе, который помогал людям.

Позвольте мне закончить словами, которые я сказал ему в последний день его рождения и которые всегда будут оставаться правдой: "Папа, я так тебя люблю и очень горжусь тем, что я твой сын"», — написал трогательную речь в память об отце 75-летний Майкл Дуглас.

«Он очень тебя любил, дорогой», — поддержала супруга Кэтрин Зета-Джонс. Актриса также посвятила свекру трогательный пост в социальной сети.

«Мой дорогой Кирк, я буду любить тебя весь остаток своей жизни. Я уже скучаю по тебе. Спи крепко», — написала она.

Кирк Дуглас сыграл более чем в 220 фильмах. Наибольшую известность ему принесли картины «Спартак», «Туз в рукаве», «Жажда жизни», «Тропы славы». Дуглас был последним представителем так называемого «золотого века» Голливуда, к которому, кроме него, принадлежали Марлон Брандо, Мэрилин Монро, Грэгори Пэк, Элизабет Тейлор, Грейс Келли, Кэри Грант, Лоуренс Оливье и другие.

Кирк Дуглас трижды номинировался на «Оскар», но получил его только в 1996 году за выдающуюся карьеру и вклад в кинематографию. За роль Ван-Гога в фильме «Жажда жизни» Дуглас получил «Золотой глобус» как лучший актер. Также его достижения в карьере отметили многими другими престижными кинопремиями.

Дуглас был дважды женат и у него было четверо сыновей, одно из них — Эрика он пережил на 16 лет.

Фото: East News, Instagram, Kinopoisk.ru, кадры из фильмов

Видео: Entertainment Tonight

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