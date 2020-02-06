Старейший актер Голливуда Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет

«С огромной печалью я и мои братья сообщаем, что Кирк Дуглас оставил нас сегодня в возрасте 103 лет. Для мира он был легендой, актером из золотого века кино, жившим в его золотые годы, гуманитарным деятелем, чья приверженность справедливости и правилам, которым он верил, являются ориентиром для всех нас.

Но для меня и моих братьев Джоэла и Питера он был просто папой, для Кэтрин — замечательным свекром, для внуков и правнуков — любящим дедом, а для его жены Энн — замечательным мужем.

Кирк прожил хорошую жизнь. Он оставил большое наследие в кино, которое сохранится для будущих поколений. Также о нем будут помнить как о филантропе, который помогал людям.

Позвольте мне закончить словами, которые я сказал ему в последний день его рождения и которые всегда будут оставаться правдой: "Папа, я так тебя люблю и очень горжусь тем, что я твой сын"», — написал трогательную речь в память об отце 75-летний Майкл Дуглас.