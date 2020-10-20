Мать Федора Бондарчука, актриса Ирина Скобцева скончалась в 93 года
Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look press
20 октября стало известно о кончине актрисы Ирины Скобцевой, вдовы режиссера Сергея Бондарчука и матери Федора Бондарчука. Ей было 93 года. О смерти народной артистки СССР сообщил Instagram-аккаунт компании ее сына.
«Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Ирина Константиновна Скобцева, умерла сегодня в возрасте 93 лет», — говорится в публикации.
Федор Бондарчук, Константин Крюков и другие члены звездного семейства пока не прокомментировали случившееся.
Ирина Скобцева родилась 22 августа 1927 года. Окончила МГУ и школу-студию МХАТ. Актриса снялась в 79 фильмах, написала сценарий для одной кинокартины. Среди ее самых известных фильмов, такие картины, как «Отелло», «Сережа», «Овод», «Зигзаг удачи», «Единожды солгав». В нескольких фильмах с мужем Сергеем Бондарчуком.
Ирина Скобцева вышла замуж за Сергея Бондарчука в 1959 году. Оба их ребенка Елена и Федор пошли по стопам родителей, так же как и внук Константин Крюков.