Мать Федора Бондарчука, актриса Ирина Скобцева скончалась в 93 года

20 октября стало известно о кончине актрисы Ирины Скобцевой, вдовы режиссера Сергея Бондарчука и матери Федора Бондарчука. Ей было 93 года. О смерти народной артистки СССР сообщил Instagram-аккаунт компании ее сына.

«Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Ирина Константиновна Скобцева, умерла сегодня в возрасте 93 лет», — говорится в публикации.