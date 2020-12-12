Умер Валентин Гафт

Об этом сообщила ТАСС его супруга Ольга Остроумова. «Да, его не стало. Это сегодня произошло», - прокомментировала Ольга. Как уточнила супруга, у актера случился инсульт, который и стал причиной трагедии.

Напомним, что народный артист СССР 85-летний Валентин Гафт уже переносил инсульт. Долгое время он находился в больнице, где о нем заботятся врачи и жена – актриса Ольга Остроумова.В реанимацию актер попал неделю назад. Валентин Иосифович почувствовал себя плохо и родные сами доставили его в больницу, сообщает телеграм-канал «112». В интервью телеканалу «360» супруга актера Ольга Остроумова подтвердила, что Валентин Гафт все еще находится в больнице. «Чувствует удовлетворительно. Врачи вокруг него. Я рядом. Все нормально», - отметила она, но про диагноз говорить не стала. Валентин Гафт не впервые экстренно попадает в больницу. В 2017 году актера экстренно госпитализировали после падения. Тогда театр «Современник» отменил спектакли с его участием.