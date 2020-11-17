Режиссер Роман Виктюк скончался от коронавируса
Фото: Фото: Евгений Федотов/ Starface.ru
Режиссер Роман Виктюк скончался на 85 году жизни. Об смерти худрука рассказала в дирекции его театра, пишут СМИ.
Ранее режиссера госпитализировали в тяжелом состоянии в одну из московских больниц — врачи диагностировали у него коронавирус. Сообщалось, что Роман Виктюк находится в реанимации.
По другой информации, Виктюк скончался от инсульта в городской клинической больнице имени братьев Бахрушиных. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на собственный источник в театре.
В дирекции московского Театра Романа Виктюка подтвердили смерть режиссера, сообщает ТАСС.
«Роман Григорьевич скончался в больнице, это случилось сегодня», — заявил собеседник агентства. Время и место прощания с режиссером пока не уточняется. О госпитализации Виктюка стало известно 27 октрября.
Роман Виктюк — российский и украинский театральный режиссер и художественный руководитель Театра Романа Виктюка. Он поставил более 250 спектаклей.
Фото: Starface
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