Режиссер Роман Виктюк скончался от коронавируса

Режиссер Роман Виктюк скончался на 85 году жизни. Об смерти худрука рассказала в дирекции его театра, пишут СМИ.

Ранее режиссера госпитализировали в тяжелом состоянии в одну из московских больниц — врачи диагностировали у него коронавирус. Сообщалось, что Роман Виктюк находится в реанимации.

По другой информации, Виктюк скончался от инсульта в городской клинической больнице имени братьев Бахрушиных. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на собственный источник в театре.

В дирекции московского Театра Романа Виктюка подтвердили смерть режиссера, сообщает ТАСС.

«Роман Григорьевич скончался в больнице, это случилось сегодня», — заявил собеседник агентства. Время и место прощания с режиссером пока не уточняется. О госпитализации Виктюка стало известно 27 октрября.

Роман Виктюк — российский и украинский театральный режиссер и художественный руководитель Театра Романа Виктюка. Он поставил более 250 спектаклей.