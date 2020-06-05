Михаил Кокшенов умер в возрасте 83 лет

В 2017 году у Михаила Кокшенова случился инсульт, с которым он попал в реанимацию. В больнице он провел несколько месяцев. После выписки в 2018-м народный артист на публике больше не появлялся.

Михаил Кокшенов родился в 1936 году в Москве, окончил Высшее театральное училище имени Щукина. Первой ролью 21-летнего актера стало эпизодическое появление в фильме Александра Зархи «Высота».

Народный артист снялся более чем в 140 фильмах. Пик его карьеры пришелся на 80-е годы. Именно тогда он сыграл в таких фильмах, как «Спортлото-82», «Белые росы», «Самая обаятельная и привлекательная», «Женя, Женечка и "Катюша"» и других.

Михаил Кокшенов был трижды женат. У него осталась 33-летняя дочь Алевтина.