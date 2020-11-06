Михаил Жванецкий скончался в возрасте 86 лет

6 ноября пришла печальная новость: в возрасте 86 лет скончался писатель-сатирик, сценарист, актер и исполнитель своих произведений Михаил Жванецкий.

В прошлом месяце писатель объявил об окончании публичных выступлений. Летом он в интервью сообщил, что здоровье стало подводить. «Никуда не выхожу, лежу. Не потому что карантин, плохо себя чувствую. Возраст уже», — признался тогда Жванецкий.

Михаил Жванецкий Родился 6 марта 1934 года в Одессе, оба его родителя были врачами. В 1956 году окончил Одесский институт инженеров морского флота по специальности «Инженер-механик подъемно-транспортного оборудования портов». После получения диплома работал в Одесском порту.

В самодеятельности начал участвовать еще в студенческие годы, писал миниатюры, сам их исполнял. В студенческом театре «Парнас-2» также выступали Роман Карцев и Виктор Ильченко. В 1963 году Жванецкий во время гастролей в Одессе театра Аркадия Райкина молодой Михаил познакомился с ним. И произведения Жванецкого попали в репертуар театра Райкина. Вскоре работать в театр пришел и сам молодой автор.

Через несколько лет Жванецкий решил сам читать свои монологи, потому что ему было обидно, что его произведения разбирают по цитатам, но все их связывают с другими артистами.

Михаил Жванецкий был два раза официально женат, дважды состоял в фактическом браке. У него родились пятеро детей, дочери подарили ему троих внуков.