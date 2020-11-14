В возрасте 85 лет скончался актер Армен Джигарханян
Фото: East News /Dmitry Korobeynikov
Друг артиста Артур Согомонян подтвердил это на своей странице в Facebook.
«Сегодня утром перестало биться сердце великого человека, гениального актёра, режисёра и учителя - Армена Борисовича Джигарханяна. Этот год принёс много бед, сегодня пришла очередная трагическая новость для многих поклонников таланта нашего мэтра. Сложно подобрать слова, таких людей больше нет! Мы осиратели. Я уверен, что память об Армен Борисовиче, как и его работы будут жить вечно. Светлая память», – написал он.
Фото: East News
Армен Джигарханян известен миру как талантливый советский актер, сыгравший в легендарных фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Новые приключения неуловимых». Всего на его счету десятки ролей в кино самых различных жанров. Его даже занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самого снимаемого российского актера. Кроме того, он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» (трех степеней) и армянским орденом Почета.
Фото и видео: East News
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