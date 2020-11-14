В возрасте 85 лет скончался актер Армен Джигарханян

Друг артиста Артур Согомонян подтвердил это на своей странице в Facebook.

«Сегодня утром перестало биться сердце великого человека, гениального актёра, режисёра и учителя - Армена Борисовича Джигарханяна. Этот год принёс много бед, сегодня пришла очередная трагическая новость для многих поклонников таланта нашего мэтра. Сложно подобрать слова, таких людей больше нет! Мы осиратели. Я уверен, что память об Армен Борисовиче, как и его работы будут жить вечно. Светлая память», – написал он.