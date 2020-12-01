Известный искусствовед Ирина Антонова скончалась в возрасте 98 лет

Кончину знаменитого искусствоведа Ирины Антоновой подтвердили в пресс-службе музея, отметив, что подробности будут обнародованы позже, сообщает РИА Новости.

Ирина Антонова возглавляла Пушкинский музей с 1961 по 2013 год, позже она стала президентом музея. Антонова лауреат Государственной премии РФ, кавалер ордена Почетного легиона, командор ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», имеет множество государственных наград.

Ирина Антонова родилась 20 марта 1922 года. В детстве жила с родителями в Германии, после семья переехала в Москву. Окончила МГУ им. Ломоносова. В начале Великой Отечественной войны окончила курсы медсестер, работала в госпитале. Во время войны также занималась описью музейных ценностей.

10 апреля 1945 года поступила на работу в Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, начав обучение в аспирантуре при музее. Занималась исследованием искусства Италии эпохи Возрождения. С тех пор Ирина Антонова посвятила всю жизнь работе в музее и искусству.