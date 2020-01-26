Протоиерей Всеволод Чаплин скончался в возрасте 51 года

«Он сел на лавочку, ему стало плохо. Он болел астмой. Он стал задыхаться, посинел, упал. Ему вызвали скорую, скорая констатировала смерть. У храма сейчас находится полиция, сейчас его тело повезут… Я не видел, было у него с собой лекарство, но он всегда его с собой носил. Когда у него была одышка, он всегда пользовался баллончиком от астмы. Отпевать его будут, скорее всего, в храме, где он служил», – цитирует «Подъем» прихожанина храма святого Феодора Студита.

Редакция Passion.ru приносит соболезнования родным и близким Всеволода Чаплина.