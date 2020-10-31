«Самый знаменитый Джеймс Бонд»: Шон Коннери умер на 91-м году жизни
Фото: Globallookpress/KPA
Об этой новости сообщает издание BBC News.
Культовый актер умер сегодня ночью, он находился на Багамских островах. Коннери скончался во сне. По словам его семьи, некоторое время перед смертью он болел.
На счету Шона Коннери более 70 ролей в кино. Легендарный актер является лауреатом премии «Оскар», двукратным лауреатом премии BAFTA, а также трехкратным лауреатом премии «Золотой глобус». Кроме того, продюсер много времени посвятил игре в театре.
В 1988 году культовый артист получил премию «Оскар», тогда его признали лучшим актером второго плана за роль ирландского полицейского в драме «Неприкасаемые».
Также он снялся в знаменитых фильмах: «Охота за Красным Октябрем», «Горец», «Индиана Джонс и последний крестовый поход» и «Скала».
В 2000 году Британская королева посвятила актера в рыцари. С того момента он звался сэром Шоном Коннери.
Фото и видео: Globallookpress/KPA, John Barrett, Anna Canigueral, Sonia Moskowitz,Henry McGee,Paul Zimmerman
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