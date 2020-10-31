«Самый знаменитый Джеймс Бонд»: Шон Коннери умер на 91-м году жизни

На счету Шона Коннери более 70 ролей в кино. Легендарный актер является лауреатом премии «Оскар», двукратным лауреатом премии BAFTA, а также трехкратным лауреатом премии «Золотой глобус». Кроме того, продюсер много времени посвятил игре в театре.

В 1988 году культовый артист получил премию «Оскар», тогда его признали лучшим актером второго плана за роль ирландского полицейского в драме «Неприкасаемые».

Также он снялся в знаменитых фильмах: «Охота за Красным Октябрем», «Горец», «Индиана Джонс и последний крестовый поход» и «Скала».

В 2000 году Британская королева посвятила актера в рыцари. С того момента он звался сэром Шоном Коннери.