Пелагея с Телегиным, Асмус с Харламовым, Гагарина с Исхаковым и другие расставания 2020 года
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Пелагея и Иван Телегин
Фото: Eastnews
Пелагея и Иван Телегин объявили о разводе в конце прошлого года, заявив, что расстаются они друзьями. Тогда артистка отметила, что они обо всем договорились и раздела имущества не будет, а дочь они решили растить вместе. Возможно, тогда исполнительница еще наделась на то, что семью получится сохранить... Вот только весь 2020-й был посвящен все новым подробностям не самого красивого финала их отношений. В мае Пелагея официально подала на развод, также певица вынуждена была потребовать алименты, ведь, окунувшись в роман с новой пассией, Телегин забыл про ребенка. Кроме того, не удалось артистке и хоккеисту мирно решить вопросы с имуществом.
Кристина Асмус и Гарик Харламов
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Кристина Асмус объявила о разводе с Гариком Харламовым в июне. Актриса призналась, что процесс развода для нее проходит непросто с точки зрения эмоций, и попросила фанатов и журналистов отнестись к ситуации с пониманием, предупредив, что комментировать ситуацию и давать интервью в ближайшее время не намерена. «8 лет в браке. К сожалению, мы тоже в тренде. Мы разводимся с Гариком. Но я хочу сразу прояснить ситуацию. Что ни фильм "Текст", ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Только мы сами. И это не хайп. Упаси Господь хайпиться на этом.
Это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад. До того как это стало мейнстримом. Мы расстаемся без грязи, с большим уважением друг к другу. И я сейчас переполнена благодарностью и большой человеческой любовью. Я очень надеюсь, что мы навсегда сможем сохранить теплые дружеские отношения во благо нашей дочки. Которую мы, безусловно, будем растить вместе, как любящие родители. В любом случае это болезненный процесс и я прошу вас отнестись с пониманием к нашему решению. СМИ прошу не беспокоить, это бессмысленно. Никаких комментариев и интервью (во всяком случае пока) на эту тему не будет. Спасибо», — написала супруга резидента Comedy Club в Instagram.
Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков
Фото: Starface
В середине мая появились сообщения о разводе Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова, которые для многих были образцово-показательной парой. Они вместе растили общую дочь Мию и сына певицы от первого брака Андрея, тепло отзывались друг о друге, прожили в браке шесть лет... Знакомые пары рассказали, что Полина и Дмитрий не живут вместе уже несколько месяцев. Кроме того, изменилась структура компании, которая принадлежит Гагариной. Если раньше в ООО «Полина Гагарина» генеральным директором был Исхаков, то несколько месяцев назад его уволили. Недавно Полина официально подала на развод, после чего Дмитрий записал ролик для Instagram, в котором рассказал о том, как для него важна семья.
Агата Муцениеце и Павел Прилучный
Фото: Starface
В пятницу, 15 мая, пока остальные знаменитости публиковали трогательные семейные фотографии в честь Международного дня семьи, Агата Муцениеце подала на развод с Павлом Прилучным, от которого растит сына и дочь. «Все вопросы касаемо молодого человека на букву "П" уже не ко мне. Дела с разводом обстоят потихоньку, двигаемся вперед, все будет хорошо», — прокомментировала новости актриса. Ранее Агата публично обвинила супруга в рукоприкладстве, неадекватном поведении, злоупотреблении алкоголем и намекнула на его измену. Позднее стало известно о романе Прилучного с коллегой Мирославой Карпович.
Эмин Агаларов и Алена Гаврилова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Известный бизнесмен и артист Эмин Агаларов объявил о разводе с моделью Аленой Гавриловой 13 мая. «Это был действительно счастливый день в нашей жизни! К сожалению, не все получилось, как мы планировали, я искренне благодарен тебе за каждый день, прожитый вместе, и, конечно, за нашу чудесную дочь Афину! Ты невероятно добрый, особенный человек. Следующий важнейший этап в нашей жизни, конечно, воспитание нашего чудесного ребенка, и у нас все обязательно получится. Мы многое вместе прошли, у меня к тебе чувство огромного уважения и благодарности, которое я хочу пронести через всю свою жизнь», — написал певец в Instagram.
Свои отношения Эмин и Алена подтвердили весной 2016 года, свадьбу сыграли летом 2018-го. До Алены Эмин был женат на Лейле Алиевой, дочери президента Азербайджана. Пара воспитывает двух общих сыновей Али и Микаила. Девочку Амину Лейла удочерила вскоре после развода с артистом. Алена также воспитывает сына, рожденного от миллиардера Рустама Тарико.
Тимати и Анастасия Решетова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Анастасия Решетова и Тимати, у которых подрастает сын Ратмир, объявили о расставании в сентябре. «Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе. Это были прекрасные 6 лет с момента нашей встречи и до этого лета. Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнерами. Между нами было многое, и это было прекрасно! Эти отношения были очень многогранны и эмоциональны. Но в этой жизни нет ничего вечного, и все имеет свойство заканчиваться. Я изменилась, и мои взгляды на жизнь тоже. Во избежание грязных сплетен говорю сразу, что здесь не замешаны посторонние люди, и про "бумеранг" можете тоже забыть. Объясняться подробнее не вижу смысла», — написала Решетова.
Лолита Милявская и Дмитрий Иванов
Фото: Eastnews
Лолита Милявская наконец официально развелась с супругом Дмитрием Ивановым после затянувшихся судебных разбирательств и публичных выяснений отношений в соцсетях и различных интервью и телешоу в конце апреля. Напомним, о разводе Лолита объявила в конце 2019 года. Тогда она тепло высказывалась о Дмитрии Иванове, с которым прожила 10 лет. Но так было до тех пор, пока она не узнала, что он долгое время ходил «налево». После появления в истории любовницы-разлучницы Лолита Милявская вышла на тропу войны, которая все никак не могла прийти к логическому завершению, а также назвала бывшего альфонсом.
Борис Белоцерковский и Полина Аскери
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Модель и актриса Полина Аскери заявила о разводе с бизнесменом Борисом Белоцерковским в августе. «Дорогие друзья, мы с Борисом Григорьевичем разведены. Я безмерно благодарна ему за все, что произошло за эти 3 с лишним года нашей семейной жизни. Любой развод, даже обоюдный, — это больно, поэтому прошу вас с пониманием отнестись к нашей личной жизни и не придумывать историю нашей любви за нас», — написала на своей странице в Instagram галеристка.
Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В июле 2019 года светская Москва гуляла на свадьбе режиссера Резо Гигинеишвили и его избранницы Надежды Оболенцевой. Год спустя в Сети появились слухи о том, что в отношениях пары не все так гладко. Позднее стало известно о разводе Оболенцевой и Гигинеишвили, который вскоре уже проводил время на фестивале «Кинотавр» в компании другой женщины.
Ольга Кабо и Николай Разгуляев
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
В июле в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» Ольга Кабо рассказывала, как познакомилась со вторым мужем, а он — какое впечатление произвела на него красавица-актриса. А уже несколько месяцев спустя супруги развелись. Знакомые пары отметили, что поводом для развода и раздела общего имущества могли стать финансовые проблемы Разгуляева и постоянные размолвки с женой на этой почве.
Константин и Мария Ивлевы
Фото: Instagram Константина Ивлева
Жена знаменитого повара Константина Ивлева подала на развод после 22 лет брака в марте, не смирившись с тем, что супруг ушел к 28-летней девушке. Новой избранницей харизматичного кулинара стала Валерия Куденкова из Краснодарского края. Она учится на журналиста и уже дебютировала на ТВ.
Сергей Жигунов и Вера Новикова
Фото: Eastnews
В апреле Сергей Жигунов во второй раз бросил жену Веру Новикову ради «копии» экс-пассии Анастасии Заворотнюк. Сейчас актер живет с менеджером «Роснано» Викторией Ворожбит. Познакомились Сергей и Виктория, когда вместе работали над одним кинопроектом. Недавно Жигунов сообщил об официальном разводе с Новиковой.
Светлана Зейналова и Дмитрий Ленский
Фото: Instagram Светланв Зейналовой
Светлана Зейналова в начале года стала гостьей программы «Модный приговор». В студии ведущая шоу «Доброе утро» призналась, что больше не живет с отцом своей 1,5-годовалой дочери Вероники. Светлана не стала скрывать причину расставания и призналась, что немалую роль в непростом решении сыграл ее трудный характер. «Очень неприятный у меня характер! Я была старше и опытнее. Хочется, чтобы мой человек играл в той же песочнице и в те же игрушки, что и я. Он не должен меня переделывать. Сейчас время сильных женщин. Мужчин я перевариваю легко и быстро. В моей жизни самое интересное — это я», — без лишней скромности заявила Светлана Зейналова.
Илья Прусикин и Ирина Смелая
Фото: Instagram Ирины Смелой
Солист группы Little Big Илья Прусикин и его супруга Ирина Смелая, выступающая под псевдонимом Tatarka, сообщили о своем разводе минувшим летом. Артисты отметили, что к этому решению они шли больше полугода. «Накопилось много претензий друг к другу. Но мы останемся друзьями. Если бы мы жили и дальше вместе ради ребенка, то мы не были бы счастливы и весь негатив переносили бы на сына», — пояснили Прусикин и Смелая свое решение. Илья и Ирина поженились летом 2016 года, у них растет сын Добрыня, ему в ноябре исполнилось три года.
Фото: globallookpress, eastnews, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru, instagram
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