Многомиллионные долги и банкротство: что могло стать причиной развода Ольги Кабо с мужем после 11 лет брака

Ольга Кабо и Николай Разгуляев развелись 30 октября 2020 года после 11 лет брака. В этот день миллионер отмечал 60-летний юбилей. Развал семьи актрисы стал неожиданностью для ее поклонников, ведь еще летом она с горящими глазами рассказывала на телевидении свою историю любви со вторым мужем.

И теперь стали известны подробности семейной жизни актрисы и миллионера. Ольга и Николай поженились, когда ей был 41 год, а ему — 49. Через несколько лет у супругов родился сын Витя. Семья жила в шикарном доме с несколькими спальнями. Со стороны казалось, что семья купается в достатке, но на деле финансовое состояние Разгуляева было уже не таким впечатляющим как раньше, пишет «Комсомольская правда».

В 2011 году Разгуляев с партнером основали компанию по ремонту автотранспорта, а позже муж Ольги Кабо стал владельцем еще одной фирмы — в сфере программирования. В 2019-м у Разгуляева начались финансовые проблемы, он закрыл одну из своих компаний и стал все реже появляться с женой на светских мероприятиях.

Накануне развода предприниматель объявил себя банкротом, сообщает «Экспресс-газета». К этому времени его долги достигли размера в 362 млн рублей. С такой задолженностью он расплатиться не смог.

Знакомые бывших супругов отметили, что поводом к разводу и разделом общего имущества могли стать финансовые проблемы Николая Разгуляева и постоянные размолвки с женой на этой почве. После развода Ольге осталась квартира в Москве.

Николай Разгуляев был вторым мужем актрисы. От первого супруга Эдуарда Василишина Ольга родила дочь Татьяну.