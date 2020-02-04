«Он не должен меня переделывать»: Светлана Зейналова рассталась с отцом своей младшей дочери

Светлана не стала скрывать причину расставания и призналась, что немалую роль в непростом решении сыграл ее трудный характер. «Очень неприятный у меня характер! Я была старше и опытнее. «Хочется, чтобы мой человек играл в той же песочнице и в те же игрушки, что и я. Он не должен меня переделывать. Сейчас время сильных женщин. Мужчин я перевариваю легко и быстро. В моей жизни самое интересное — это я», — без лишней скромности заявила Светлана Зейналова.

И для того, чтобы быть готовой к переменам в личной жизни журналист пришла преобразиться в модное ток-шоу.

«Света — свой пацан, ей бы сексуальности и женственности, а то смотреть не на что, баба в пуховике и с микрофоном», — рассказали о подруге коллеги Тимур Соловьев и Роман Будников, которые работают с ней в «Добром утре».

«Я с детства ненавижу черный цвет, люблю все самое красивое и яркое сразу, в этом и есть моя индивидуальность. Я как Филипп Киркоров, только в женском обличии. У нас серая обыденная жизнь, все ходят в черном. Я люблю яркие краски», — рассказала о себе Светлана.