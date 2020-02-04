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«Он не должен меня переделывать»: Светлана Зейналова рассталась с отцом своей младшей дочери

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана и Дмитрий состояли в отношениях несколько лет

Фото: Instagram

Маленькая Вероника не смогла спасти отношения своих родителей, которые не состояли в официальном браке. Телеведущая призналась, что стало причиной ее расставания с гражданским мужем.

42-летняя Светлана Зейналова стала гостьей программы «Модный приговор». В студии ведущая шоу «Доброе утро» призналась, что больше не живет с отцом своей 1,5-годовалой дочери Вероники.

Светлана не стала скрывать причину расставания и призналась, что немалую роль в непростом решении сыграл ее трудный характер. «Очень неприятный у меня характер! Я была старше и опытнее. «Хочется, чтобы мой человек играл в той же песочнице и в те же игрушки, что и я. Он не должен меня переделывать. Сейчас время сильных женщин. Мужчин я перевариваю легко и быстро. В моей жизни самое интересное — это я», — без лишней скромности заявила Светлана Зейналова.

И для того, чтобы быть готовой к переменам в личной жизни журналист пришла преобразиться в модное ток-шоу.

«Света — свой пацан, ей бы сексуальности и женственности, а то смотреть не на что, баба в пуховике и с микрофоном», — рассказали о подруге коллеги Тимур Соловьев и Роман Будников, которые работают с ней в «Добром утре».

«Я с детства ненавижу черный цвет, люблю все самое красивое и яркое сразу, в этом и есть моя индивидуальность. Я как Филипп Киркоров, только в женском обличии. У нас серая обыденная жизнь, все ходят в черном. Я люблю яркие краски», — рассказала о себе Светлана.

Напомним, Светлана Зейналова родила Веронику в 41 год. Замуж за отца малышки журналист так и не вышла, отмечая, что штамп в паспорте — это не самое главное.

Фото: Instagram

Видео: Instagram, Первый канал

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