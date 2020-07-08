На машине ездит любовница, экс-муж прячет деньги: подробности развода и раздела имущества Пелагеи и Телегина

Полгода назад Пелагея сообщила поклонникам, что уже несколько месяцев не живет с мужем Иваном Телегиным и они разводятся. Тогда артистка отметила, что они обо всем договорились и раздела имущества не будет, а дочь решили растить вместе. Но, как только документы оказались в суде, все пошло не так, как хотела Пелагея.

Певица вынуждена была подать на алименты в размере 800 тысяч рублей ежемесячно (зарплата Ивана 3,5 млн), ведь, окунувшись в роман с новой пассией, Телегин забыл про ребенка. К тому же Пелагея из-за переживания потеряла голос.

И теперь, накануне очередного заседания, стало известно, что хоккеист утаил часть имущества и скрыл от бывшей жены немалую сумму денег, сообщает «СтарХит».