На машине ездит любовница, экс-муж прячет деньги: подробности развода и раздела имущества Пелагеи и Телегина
Фото: www.instagram.com/pelageya_insta/
Полгода назад Пелагея сообщила поклонникам, что уже несколько месяцев не живет с мужем Иваном Телегиным и они разводятся. Тогда артистка отметила, что они обо всем договорились и раздела имущества не будет, а дочь решили растить вместе. Но, как только документы оказались в суде, все пошло не так, как хотела Пелагея.
Певица вынуждена была подать на алименты в размере 800 тысяч рублей ежемесячно (зарплата Ивана 3,5 млн), ведь, окунувшись в роман с новой пассией, Телегин забыл про ребенка. К тому же Пелагея из-за переживания потеряла голос.
И теперь, накануне очередного заседания, стало известно, что хоккеист утаил часть имущества и скрыл от бывшей жены немалую сумму денег, сообщает «СтарХит».
Фото: Starface
Адвокаты Пелагеи выяснили, что бывший муж поступил с ней непорядочно. Иван хочет получить половину жилплощади ценой 85 млн рублей, которую купили на деньги бывшей тещи.
«Во время брака семья купила квартиру в центре Москвы за 30 млн рублей, она оформленная на Телегина, — приводит «СтарХит» слова помощника адвоката Пелагеи. — Иван ее выгодно продал, Пелагея предлагала эти деньги внести в счет ипотеки, но он отказался, а деньги исчезли».
Телегин также забрал автомобиль «Бентли» за 16 млн рублей. Его купили на деньги Пелагеи после того, как она продала свой «Мерседес». Теперь за рулем дорогой иномарки ездит любовница Телегина Мария Гончар.
«Полагаем, что значительную часть общего имущества иван Телегин скрыл намеренно, чтобы не делить. Мы подготовили встречный иск по разделу имущества так как это прописано в семейном кодексе, а не так, как хочет Телегин. Мы также будем возражать против раздела квартиры, подаренной мамой Пелагее. Иван предложил сделать процесс закрытым. Пелагее скрывать нечего. Она ни на что не претендовала, подала только на развод и алименты», — комментируют представители Пелагеи.
Фото и видео: Instagram Пелагеи, East News, Starface
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