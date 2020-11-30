Полина Гагарина официально подала на развод через год после расставания с мужем
Фото: www.instagram.com/isxakov/?hl=ru
Полина Гагарина официально подала на развод спустя год после расставания со своим супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Певица отнесла заявление в мировой суд на Юго-Востоке Москвы.
Помимо развода, Гагарина требует также раздела имущества, куда входит дом, несколько квартир и компании Полины.
Кроме того, Полина настаивает на опеке над трехлетней дочерью Мией. Она, однако, готова отпускать девочку на свидания с отцом.
Сам Исхаков пока не прокомментировал эту новость. Ранее он публиковал несколько постов по поводу своего расставания с Полиной, тепло отзываясь о бывшей супруге и добавляя свадебные фотографии, однако затем эти посты исчезли из Instagram Дмитрия. С Полиной он общался довольно тепло даже после расставания, а также поддерживал контакт с сыном Гагариной от первого брака и тепло поздравил его с днем рождения.
Не так давно он заявил, что намерен искать себе новую спутницу жизни — и даже готов заменить в шоу «Холостяк» Тимати для того, чтобы найти себе суженую. Поклонники Исхакова поддержали его в комментариях, отметив, чтобы он не переживал — такой видный мужчина точно найдет себе новую возлюбленную.
Фото и видео: Instagram Дмитрия Исхакова
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