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Жена знаменитого повара Константина Ивлева подала на развод после 22 лет брака

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Константин и Мария Ивлевы поженились в 1997 году

Фото: Instagram

Мария Ивлева узнала, что муж изменяет ей с молодой любовницей, которая уже не стесняясь выставляет фотографии с состоятельным избранником.

Известный телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев разводится с женой. Мария подала на развод после 22 лет брака, не смирившись с тем, что супруг ушел к 28-летней девице. Однако мирно расставаться 46-летний Ивлев не стремится и грозится отнять у жены маленькую дочь Марусю, сообщает «СтарХит».

Первыми о том, что в семье Ивлевых не все гладко, заподозрили подписчики Марии. Она перестала выставлять фотографии с супругом и делиться его успехами, как делала это раньше и практически ежедневно. А в середине февраля Мария Ивлева и вовсе почистила свою страницу, стерев из нее неверного мужа.

После у нее на странице стали появляться философские цитаты, а сейчас в статусе в Instagram стоит такая надпись: «Это только кажется, что за все платят деньгами. За все действительно важное платят кусочками души».

«Я подала на развод, — рассказала Мария Ивлева «СтарХиту». — Мне прислали видео, и я узнала, что у мужа была интрижка. Не думала, что подобное может коснуться и меня. Ладно бы выбрал достойную женщину, а он предпочел дешевую эскортницу из Тамани. Ниже плинтуса упал!».

Издание сообщает, что семью телеведущего разрушила 28-летняя Валерия Куденкова из Краснодарского края. Она учится на журналиста и уже дебютировала на ТВ.

Константин и Лера

Фото: Instagram Леры Куденковой

Мария Ивлева не скрывает, что измена супруга стала шоком для всей семьи. «Дети в шоке. Кошмар для всех! Он сейчас ведет себя не по-мужски: прячет деньги, хочет забрать дочку. Подала на алименты, скоро с адвокатом выставим иск».

Отношения с разлучницей Мария выяснять не будет. «Он для меня предатель. Когда ему было 23, я ему слюни подтирала, а он мне таким отплатил», — говорит она.

Константин Ивлев после знакомства с будущей женой признавался, что сразу понял, что мечтает прожить с ней всю жизнь. Они поженились в 1997 году, у супругов родился сын Матвей и дочь Маруся.

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Фото и видео: Instagram

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