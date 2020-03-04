Жена знаменитого повара Константина Ивлева подала на развод после 22 лет брака

Первыми о том, что в семье Ивлевых не все гладко, заподозрили подписчики Марии. Она перестала выставлять фотографии с супругом и делиться его успехами, как делала это раньше и практически ежедневно. А в середине февраля Мария Ивлева и вовсе почистила свою страницу, стерев из нее неверного мужа.

После у нее на странице стали появляться философские цитаты, а сейчас в статусе в Instagram стоит такая надпись: «Это только кажется, что за все платят деньгами. За все действительно важное платят кусочками души».