Сергей Жигунов во второй раз бросил жену ради «копии» Заворотнюк
Фото: Instagram
57-летний Сергей Жигунов не любит афишировать личную жизнь и давать интервью на эту тему. Но в век цифровых технологий и социальных сетей жизнь публичных людей становится достоянием общественности. И дотошные журналисты выяснили, что «гардемарин» Жигунов опять ушел от жены Веры Новиковой.
Фото: Starface
В первый раз он бросил актрису после 22 лет брака в 2007 году, когда у него начался роман с Анастасией Заворотнюк. Но отношения с прекрасной няней продлились всего два года, и Жигунов вернулся к брошенной жене, а она благосклонно приняла его. Во второй раз Сергей и Вера расписались в 2009-м.
Фото: Victor Klyushkin/ Global Look press
И теперь стало известно, что Жигунов живет с менеджером Роснано Викторией Ворожбит. И по иронии судьбы она — копия Анастасии Заворотнюк. Познакомились Сергей и Виктория, когда вместе работали над одним кинопроектом.
Фото: Instagram
Вычислить влюбленных удалось благодаря их публикациям в Instagram, а главной уликой стал... кот. Виктория часто публикует в социальной сети фото любимца.
И этот же кот Самсон (но зовут его Пыня) «засветился» в микроблоге Жигунова.
Мелькают на страницах Жигунова и Ворожбит одинаковые интерьеры и постройки в усадьбе, где они живут.
Сколько продлятся эти отношения актера и режиссера, покажет время.
Фото и видео: Instagram, Starface, Victor Klyushkin/ Global Look press
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