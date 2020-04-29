Сергей Жигунов во второй раз бросил жену ради «копии» Заворотнюк

В первый раз он бросил актрису после 22 лет брака в 2007 году, когда у него начался роман с Анастасией Заворотнюк. Но отношения с прекрасной няней продлились всего два года, и Жигунов вернулся к брошенной жене, а она благосклонно приняла его. Во второй раз Сергей и Вера расписались в 2009-м.