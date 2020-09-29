Телегин во время развода с Пелагеей наслаждается счастьем с новой избранницей — семейные фото

Бракоразводный процесс Пелагеи и Ивана Телегина длится уже много месяцев, но они до сих пор не могут достичь договоренностей о разделе имущества и прав на дочь Тасю. И все это время, что адвокаты знаменитостей обмениваются встречными исками, певица занимается ребенком и работой, а хоккеист счастлив в отношениях с новой избранницей Марией Гончар. С ней Телегин сошелся еще до того, как стало известно о грядущем разводе.

И теперь Мария Гончар открыто опубликовала семейные фото с Телегиным. «Довольные, расслабленные и счастливые», — подписала она серию снимков.