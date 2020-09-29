Телегин во время развода с Пелагеей наслаждается счастьем с новой избранницей — семейные фото
Фото: www.instagram.com/itelegin07/
Бракоразводный процесс Пелагеи и Ивана Телегина длится уже много месяцев, но они до сих пор не могут достичь договоренностей о разделе имущества и прав на дочь Тасю. И все это время, что адвокаты знаменитостей обмениваются встречными исками, певица занимается ребенком и работой, а хоккеист счастлив в отношениях с новой избранницей Марией Гончар. С ней Телегин сошелся еще до того, как стало известно о грядущем разводе.
И теперь Мария Гончар открыто опубликовала семейные фото с Телегиным. «Довольные, расслабленные и счастливые», — подписала она серию снимков.
«От фотографий веет теплом, добротой и уютом. Пусть таких моментов будет как можно больше», «Красивые и счастливые», «Гармония во всем», — прокомментировали подписчики Марии Гончар.
Кстати, адвокаты Пелагеи уверяют, что Мария ездит на машине, купленной Пелагеей и Телегиным в браке на деньги артистки.
Фото и видео: Instagram Пелагеи, Марии Гончар, Ивана Телегина, East News
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