Эмин Агаларов объявил о разводе с Аленой Гавриловой

В декабре жена нежно поздравляла мужа с юбилеем: «С днем рождения, самый особенный человек из тех, кого я знаю».

Свои отношения Эмин и Алена подтвердили весной 2016 года, свадьбу сыграли летом 2018-го. До Алены Эмин был женат на Лейле Алиевой, дочери президента Азербайджана. Пара воспитывает двух общих сыновей Али и Микаила. Девочку Амину Лейла удочерила вскоре после развода с артистом. Алена также воспитывает сына, рожденного от миллиардера Рустама Тарико.