Эмин Агаларов объявил о разводе с Аленой Гавриловой
Фото: Instagram
В среду, 13 мая, Эмин Агаларов объявил о расставании с женой, моделью Аленой Гавриловой.
«Это был действительно счастливый день в нашей жизни! К сожалению, не все получилось как мы планировали, я искренне благодарен тебе за каждый день прожитый вместе и, конечно, за нашу чудесную дочь Афину! Ты невероятно добрый, особенный человек. Следущий важнейший этап в нашей жизни, конечно, воспитание нашего чудесного ребёнка, и у нас все обязательно получится. 🙏🏽 Мы многое вместе прошли и у меня к тебе чувство огромного уважения и благодарности, которое я хочу пронести через всю свою жизнь», — написал он в блоге.
По всей видимости, для Алены это сообщение стало неприятным сюрпризом.
В декабре жена нежно поздравляла мужа с юбилеем: «С днем рождения, самый особенный человек из тех, кого я знаю».
Свои отношения Эмин и Алена подтвердили весной 2016 года, свадьбу сыграли летом 2018-го. До Алены Эмин был женат на Лейле Алиевой, дочери президента Азербайджана. Пара воспитывает двух общих сыновей Али и Микаила. Девочку Амину Лейла удочерила вскоре после развода с артистом. Алена также воспитывает сына, рожденного от миллиардера Рустама Тарико.
Фото и видео: Instagram
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