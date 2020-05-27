Пелагея официально подала на развод почти через год после расставания с Иваном Телегиным

Пелагея официально подала на развод с хоккеистом Иваном Телегиным. В декабре она призналась, что они с Иваном больше не пара, но сохраняют отношения ради дочери Таи. И добавила, что они не живут вместе уже несколько месяцев.

Теперь стало известно, что бракоразводный процесс запущен. При этом разводом занимаются адвокаты, которые помогут решить возможный спор об алиментах, сообщает «СтарХит».

Ранее Пелагея говорила, что раздела имущества и прав на ребенка не будет — каждый останется при своем, а дочь будет жить с ней.

Иван Телегин уже живет с другой женщиной — Марией Гончар. Он заявлял, что в его расставании с женой не было третьих лиц, но поклонники пары в это не верят, обвиняя хоккеиста в изменах.

Кстати, те, кто не любит Пелагею, уверены: ее развод не что иное как карма. Ведь Телегин несколько лет назад ушел к ней от беременной девушки Евгении, которая вскоре родила сына. Певица это отвергает, заявляя, что не была причиной разрыва Евгении и Ивана. «Мы с Женей дружим, посылаем друг другу фотографии детей и надеемся вскоре их познакомить», — говорила артистка.