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Полина Гагарина ушла от супруга Дмитрия Исхакова после 6 лет брака

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Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков

Фото: Instagram

В последнее время певица и фотограф на светских мероприятиях держались отстраненно друг от друга.

33-летняя Полина Гагарина ушла от мужа — 42-летнего фотографа Дмитрия Исхакова. Новость о распаде звездной семьи сообщает Super.ru.

Знакомые пары рассказали изданию, что Полина и Дмитрий не живут вместе уже несколько месяцев. Однако официально на развод они пока не подали. Сами пока еще супруги информацию о расставании не озвучили. Возможно, они этого официально и не сделают, пожелав оставить детали при себе.

Instagram Дмитрия Исхакова

Фото: Instagram

Недавно изменилась структура компании, которая принадлежит Гагариной. Если раньше в ООО «Полина Гагарина» генеральным директором был Дмитрий Исхаков, то недавно его уволили, а должность заняла некая Юлия Экс, уточняет издание.

В беседе с Super.ru Дмитрий Исхаков не стал опровергать информацию о разрыве отношений с женой, но уточнил, что документы они пока не оформляли.

Роман Полины и Дмитрия начался в 2013 году, а уже в 2014-м стали мужем и женой. Общая дочь Мия родилась в 2017 году. У Полины от первого брака есть сын Андрей.

Фото и видео: Instagram Дмитрия Исхакова

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