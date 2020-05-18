Полина Гагарина ушла от супруга Дмитрия Исхакова после 6 лет брака

Недавно изменилась структура компании, которая принадлежит Гагариной. Если раньше в ООО «Полина Гагарина» генеральным директором был Дмитрий Исхаков, то недавно его уволили, а должность заняла некая Юлия Экс, уточняет издание.

В беседе с Super.ru Дмитрий Исхаков не стал опровергать информацию о разрыве отношений с женой, но уточнил, что документы они пока не оформляли.

Роман Полины и Дмитрия начался в 2013 году, а уже в 2014-м стали мужем и женой. Общая дочь Мия родилась в 2017 году. У Полины от первого брака есть сын Андрей.