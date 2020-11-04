Мирослава Карпович трогательно обратилась к хейтерам: «Моя душа чиста, и мама научила не брать чужого»

«Я не понимаю, как многие люди берут на себя ответственность за все те ведра грязи, которыми меня так обильно и щедро поливают. Играют в богов и судят меня. Прошу вас, пощадите ваши души. Вы ничего не знаете и даже представить себе не можете, бог сам меня рассудит, не отнимайте у него его работу. Могу лишь сказать, что совесть моя чиста, и да, моя мама научила меня не брать чужого. Пусть не всем земным жителям это видно, но сверху все отлично разглядели и в курсе моих поступков.

Хочу поблагодарить всех-всех-всех моих друзей и близких за добрые слова и поддержку, потому как это те люди, которые знают, какой я человек по жизни, и сомнений у них во мне нет и не было. И отдельно хочу выразить свою мировую благодарность всем-всем-всем, кто пишет мне мантры с проклятиями, гневные письма, комментарии, темные опусы и кислотные угрозы. Конечно, мне вас жаль, что вы так сублимируете свою энергию. <...> Я вас всех очень люблю! Ровно как друзей, так и недругов. Вы все делаете меня невероятно сильным человеком. Каждый мой опыт, плохой ли, хороший — это жизненный урок, добро меня греет, зло закаляет. Поэтому сейчас я просто тихо сижу и наблюдаю за этим абсурдом. Ну раз такое пишут, значит, кому-то это нужно. Тогда читайте и наслаждайтесь. <...>

Жму ваши руки, хоть не умею делать этого в письме. Шлю абсолютно каждому вдоль и поперек планеты свои ниточки добра! Берегите себя, дарите как можно больше любви своим близким, не забывайте любить себя, отдавайте внутри себя как можно больше места добру, стремитесь к свету, теплу, пусть ваши глаза сияют так, чтобы это заражало тех, чьи глаза давно потухли», — излила Мирослава душу в социальной сети.

Слухи о романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович ходят уже несколько месяцев, с тех пор, как актер весной ушел от супруги Агаты Муцениеце. Сообщалось, что пара даже поселилась в новом доме. Потом появилась информация, что Прилучный хочет вернуться в семью, но после Павла и Мирославу засняли вместе, когда они выходили из гипермаркета.

Знакомый Карпович рассказывал, что давление общественности Мирослава переживает тяжело, и из-за нервного потрясения похудела до 46 кг.