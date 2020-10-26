Сергей Жигунов официально развелся с женой ради копии Анастасии Заворотнюк

О новом романе знаменитого «гардемарина» Сергея Жигунова стало известно этим летом. Тогда актер во второй раз ушел от жены Веры Новиковой, которой ранее изменил с коллегой по сериалу «Моя прекрасная няня» Анастасией Заворотнюк. Викторию Ворожбит, с которой сейчас живет артист, так и прозвали «копия Заворотнюк».

Во Владивостоке Виктория была замужем за местным медиамагнатом Виктором Сухановым, который любил супругу и ценил ее профессиональные и деловые качества. До встречи с ней — успешным пиарщиком — он был рядовым журналистом. «Суханов отмечал хорошую интуицию жены и говорил, что она из тех женщин, кто приносит своему мужчине удачу», — сообщили инсайдеры «КП». Ворожбит и Суханов переехали в Москву в 2016-м, она получила должность пресс-секретаря «Роснано». А через год Виктория познакомилась с Сергеем Жигуновым.

«Их роман начался не сразу, но Жигунов был настойчивым и все время звонил, — рассказали изданию. — Но Виктория тогда еще жила с мужем, поэтому, влюбившись в актера, стала тайно с ним встречаться. Об изменах жены Суханов узнал, когда Ворожбит и Жигунов выходили из гостиницы и их заметили».

Виктор Суханов тяжело переживал предательство жены, и его сильное чувство переродилось в такую же сильную ненависть. Он удалил со своих порталов все написанные Викторией статьи. После начал пить, а затем уехал в Индию восстанавливаться после перемен в личной жизни.