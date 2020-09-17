«Суперженщина и дважды мама»: кто стал новой «возлюбленной» Резо Гигинеишвили?

В этом году Резо Гигинеишвили проводит время на кинофестивале в Сочи в компании девушки, которая очень похожа на Оболенцеву. Судя по аккаунту брюнетки в Instagram, она является мамой двоих детей и называет себя суперженщиной. В Сети уже появились видео, в которых видно, что режиссера и его спутницу связывают более, чем дружеские отношения.

Напомним, что Резо Гигинеишвили был женат на выпускнице «Фабрики звезд» Анастасии Кочетковой, в 2006 году супруга подарила ему дочь Машу. В браке с младшей дочерью Никиты Михалкова Надеждой у режиссера родились дочь Нина (в 2011 году) и сын Иван (в 2013 году).