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«Суперженщина и дважды мама»: кто стал новой «возлюбленной» Резо Гигинеишвили?

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Резо Гигинеишвили

Фото: Eastnews

Появились подробности о жизни и личности эффектной незнакомки, с которой 38-летний известный режиссер Резо Гигинеишвили проводит время на фестивале «Кинотавр».

Около месяца назад появились слухи о том, что Резо Гигинеишвили развелся со своей третьей супругой Надеждой Оболенцевой. В 2018-м они впервые вместе вышли в свет, появившись в качестве пары на «Кинотавре».

Резо Гигинеишвил и Надежда Оболенцева

Фото: Globallookpress / Komsomolskaya Pravda

В этом году Резо Гигинеишвили проводит время на кинофестивале в Сочи в компании девушки, которая очень похожа на Оболенцеву. Судя по аккаунту брюнетки в Instagram, она является мамой двоих детей и называет себя суперженщиной. В Сети уже появились видео, в которых видно, что режиссера и его спутницу связывают более, чем дружеские отношения.

Напомним, что Резо Гигинеишвили был женат на выпускнице «Фабрики звезд» Анастасии Кочетковой, в 2006 году супруга подарила ему дочь Машу. В браке с младшей дочерью Никиты Михалкова Надеждой у режиссера родились дочь Нина (в 2011 году) и сын Иван (в 2013 году).

Фото: instagram, eastnews, globallookpress

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