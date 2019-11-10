Лолита назвала экс-мужа альфонсом: «Он покупал любовнице уцененные вещи в моих любимых магазинах за мой счет»

Смеясь, Милявская призналась, что материнский инстинкт не дал ей просто так выставить мужа из дома. Певица дала ему конверт с 5000 евро (ок.350 тысяч рублей — прим.ред.): «Я этот конверт приготовила заранее, положила туда 7000 евро — именно во столько я оценила прелесть семейной жизни в течение семи лет. А две «штуки» я вынимаю за некачественное обслуживание». «Я тебе не мама, и мне Альфонс не нужен в квартире», — заявила Лолита мужу в момент расставания.

На сегодняшний день артистка философски относится к новому роману мужа, поскольку считает, что ее брак был мезальянсом: «У меня сейчас нет ревности, потому что я ей этого мужчину подарила. У меня просто уже не было сил объяснять ему что-то. Дай пусть Бог здоровья и риторику. Пусть они будут счастливы. И потом, если бы я любила, то ревновать надо к равным».

Более того, певица хочет, чтобы в новом браке у Дмитрия появились дети. «Они абсолютно равная пара. Я, правда, желаю им исключительной радости и легких родов», – подчеркнула певица.