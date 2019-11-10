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Лолита назвала экс-мужа альфонсом: «Он покупал любовнице уцененные вещи в моих любимых магазинах за мой счет»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лолита Милявская и Дмитрий Иванов

Фото: Natalya Loginova/Russian Look

Певица откровенно рассказала о жизни с молодым супругом.

Несколько месяцев назад 55-летняя Лолита Милявская заявила, что приняла решение развестись с супругом — 44-летним Дмитрием Ивановым. Эпатажная певица стала гостьей нового выпуска шоу «Секрет на миллион», в котором откровенно рассказала о жизни с пятым мужем. Певица призналась, что содержала не только супруга, но и его любовницу, о которой узнала давно: «О ней я, конечно, знала и достаточно давно. Было прикольно наблюдать за этим, он попадал в такие ловушки смешные», — рассказала Лолита, отметив, что свою, местами интимную, переписку голубки вели в том числе с ее компьютера. Более того, по словам Милявской, за ее счет Дмитрий покупал для любовницы вещи: «Это было смешно. Он в моих любимых магазинах по уценке покупал ей вещи, при этом приносил мне платьице. Я ему говорю, мол, я с дешевками в одном магазине не одеваюсь, ты платьице туда положи, а то ты какой-то жадный кавалер».

Лера Кудрявцева поинтересовалась, что Лолита купила своему супругу сама, на что она ответила, что проще сказать, что не покупала — «Квартиру не купила, на бизнес денег не дала». Певица настояла на заключении брачного контракта, поэтому после развода каждый останется ровно со своим имуществом.

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Смеясь, Милявская призналась, что материнский инстинкт не дал ей просто так выставить мужа из дома. Певица дала ему конверт с 5000 евро (ок.350 тысяч рублей — прим.ред.): «Я этот конверт приготовила заранее, положила туда 7000 евро — именно во столько я оценила прелесть семейной жизни в течение семи лет. А две «штуки» я вынимаю за некачественное обслуживание». «Я тебе не мама, и мне Альфонс не нужен в квартире», — заявила Лолита мужу в момент расставания.

На сегодняшний день артистка философски относится к новому роману мужа, поскольку считает, что ее брак был мезальянсом: «У меня сейчас нет ревности, потому что я ей этого мужчину подарила. У меня просто уже не было сил объяснять ему что-то. Дай пусть Бог здоровья и риторику. Пусть они будут счастливы. И потом, если бы я любила, то ревновать надо к равным».

Более того, певица хочет, чтобы в новом браке у Дмитрия появились дети. «Они абсолютно равная пара. Я, правда, желаю им исключительной радости и легких родов», – подчеркнула певица.

Фото:Globallookpress

Видео: YouTube

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