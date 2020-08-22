Миллиардер Борис Белоцерковский развелся с молодой женой и уехал отдыхать к бывшей супруге
Фото: Instagram/ @polina_askeri
Галеристка Полина Аскери и бизнесмен Борис Белоцерковский больше не вместе. Слухи о разладе в паре ходят с дня рождения Полины - муж не пришел на прздник. Теперь появилась официальная информация - супруги развелись.
«Дорогие друзья, мы с Борисом Григорьевичем разведены. Я безмерно благодарна ему за все, что произошло за эти 3 с лишним года нашей семейной жизни. Любой развод, даже обоюдный — это больно, поэтому прошу вас с пониманием отнестись к нашей личной жизни и не придумывать историю нашей любви за нас», — написала на своей странице в Инстаграм Полина.
Экс-супруг галеристки сейчас отдыхает в Швеции вместе с бывшей женой Никой Белоцерковской. Полина также отправилась отдыхать, но в отличие от экс-супруга выбрала курорт на Сардинии.
Борис Белоцерковский и Полина Аскери поженились в 2018 году. Свадьба прошла тайно. Только спустя какое-то время после церемонии, Аскери поделилась радостной новостью с подписчиками в Инстаграм.
Фото и видео: Instagram
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