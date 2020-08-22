Миллиардер Борис Белоцерковский развелся с молодой женой и уехал отдыхать к бывшей супруге

Экс-супруг галеристки сейчас отдыхает в Швеции вместе с бывшей женой Никой Белоцерковской. Полина также отправилась отдыхать, но в отличие от экс-супруга выбрала курорт на Сардинии.

Борис Белоцерковский и Полина Аскери поженились в 2018 году. Свадьба прошла тайно. Только спустя какое-то время после церемонии, Аскери поделилась радостной новостью с подписчиками в Инстаграм.