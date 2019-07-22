Поцелуи под салфеткой, энергичные танцы и нежные объятия: как Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева отгуляли свадьбу

18 июля 35-летняя светская львица и 37-летний режиссер Резо Гигинеишвили поженились. Этот брак стал третьим для каждого из них. В загс жених с невестой отправились без большой компании, а свадьбу отгуляли в минувшую субботу.

В Instagram продолжают появляться видео и фото со свадьбы Резо и Надежды, которые выкладывают друзья, побывавшие на торжестве.

Для похода в загс надежда выбрала белоснежный костюм от Ульяны Сергиенко, а на большой праздник – дерзкое мини-платье того же дизайнера.