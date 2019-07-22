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Поцелуи под салфеткой, энергичные танцы и нежные объятия: как Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева отгуляли свадьбу

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Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева

Фото: Instagram
Праздник состоялся в воскресенье, но новые фото и видео появляются до сих пор.

18 июля 35-летняя светская львица и 37-летний режиссер Резо Гигинеишвили поженились. Этот брак стал третьим для каждого из них. В загс жених с невестой отправились без большой компании, а свадьбу отгуляли в минувшую субботу.

В Instagram продолжают появляться видео и фото со свадьбы Резо и Надежды, которые выкладывают друзья, побывавшие на торжестве.

Для похода в загс надежда выбрала белоснежный костюм от Ульяны Сергиенко, а на большой праздник – дерзкое мини-платье того же дизайнера.

Надежда с друзьями на свадьбе

Короткой наряд с открытыми плечами не мешал Надежде отрываться в танце.

Надежда танцует с Глюкозой

Резо Гигинеишвили для свадьбы выбрал классический черный костюм, в то время, как в загс он отправился в красном жилете поверх белой рубашки.

Резо и Надежда

Под крики «Горько!» молодожены целовались под салфеткой, укрывавшей лица.

На свадьбе Оболенцевой и Гинеишвили гуляла вся светская Москва. Среди приглашенных была Светлана Бондарчук, которая появилась на празднике с новой прической, а во время вечера не скрывала чувств к возлюбленному.

Произнес тост и Федор Бондарчук. Его присутствие не смущало экс-супругу, которая выплясывала с гостями и на сцене с невестой.

Напомним, что Надежда и Резо стали встречаться около двух лет назад. Впервые они появились вместе на «Кинотавре — 2018». У Резо есть трое детей от двух предыдущих браков. Надежда тоже дважды ранее была замужем, но детей у нее нет.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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