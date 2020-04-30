Теперь официально свободна: Лолита Милявская наконец развелась с супругом
Фото: Starface
«Моя клиентка уже давно устала от этого всерьез затянувшегося развода. Поэтому она попросила меня пойти на любой компромисс, лишь бы вся эта ситуация поскорее закончилась. В итоге мы решили отказаться от всех своих ранее выдвигаемых требований, и теперь Лолита официально свободна. Ну а фиктивность брака со стороны Дмитрия Иванова и так всем очевидна», — цитирует адвоката певицы Сергея Жорина «Стархит».
Напомним, о разводе Лолита объявила в конце 2019 года. Тогда она тепло высказывалась о Дмитрии Иванове, с которым прожила 10 лет. Но так было до тех пор, пока она не узнала, что он долгое время ходил «налево». После появления в истории любовницы-разлучницы Лолита Милявская вышла на тропу войны, которая все никак не могла прийти к логическому завершению. Недавно Милявская заявила, что сейчас счастлива в отношениях с новым мужчиной.
Фото: Instagram, starface, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!