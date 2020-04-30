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Теперь официально свободна: Лолита Милявская наконец развелась с супругом

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Лолита Милявская

Фото: Starface

56-летняя популярная певица Лолита Милявская после публичных скандалов и судебных разбирательств с супругом Дмитрием Ивановым наконец официально развелась.

«Моя клиентка уже давно устала от этого всерьез затянувшегося развода. Поэтому она попросила меня пойти на любой компромисс, лишь бы вся эта ситуация поскорее закончилась. В итоге мы решили отказаться от всех своих ранее выдвигаемых требований, и теперь Лолита официально свободна. Ну а фиктивность брака со стороны Дмитрия Иванова и так всем очевидна», — цитирует адвоката певицы Сергея Жорина «Стархит».

Напомним, о разводе Лолита объявила в конце 2019 года. Тогда она тепло высказывалась о Дмитрии Иванове, с которым прожила 10 лет. Но так было до тех пор, пока она не узнала, что он долгое время ходил «налево». После появления в истории любовницы-разлучницы Лолита Милявская вышла на тропу войны, которая все никак не могла прийти к логическому завершению. Недавно Милявская заявила, что сейчас счастлива в отношениях с новым мужчиной.

Фото: Instagram, starface, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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