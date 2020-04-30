Теперь официально свободна: Лолита Милявская наконец развелась с супругом

Напомним, о разводе Лолита объявила в конце 2019 года. Тогда она тепло высказывалась о Дмитрии Иванове, с которым прожила 10 лет. Но так было до тех пор, пока она не узнала, что он долгое время ходил «налево». После появления в истории любовницы-разлучницы Лолита Милявская вышла на тропу войны, которая все никак не могла прийти к логическому завершению. Недавно Милявская заявила, что сейчас счастлива в отношениях с новым мужчиной.