Тимати и Анастасия Решетова расстались после 6 лет отношений: «Мы больше не одно целое»
Фото: www.instagram.com/timatiofficial/
Еще одна звездная пара не выдержала испытание временем: Тимати и Анастасия Решетова расстались после 6 лет отношений и через 9 месяцев после рождения их сына Ратмира. Об этом модель сама рассказала подписчикам.
«Как бы это ни было печально для вас и наших близких... Этот год стал тяжелой проверкой на прочность для многих, но наш союз ее не выдержал. Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе.
Это были прекрасные 6 лет с момента нашей встречи и до этого лета. Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнерами. Между нами было многое, и это было прекрасно! Эти отношения были очень многогранны, наполнены и эмоциональны. Но в этой жизни нет ничего вечного и все имеет свойство заканчиваться. Я изменилась и мои взгляды на жизнь тоже.
Во избежание грязных сплетен, говорю сразу, что здесь не замешаны посторонние люди и про "бумеранг" можете тоже забыть. Так как было тогда и сейчас, знаем только мы, и объясняться подробнее не вижу смысла. Я не знаю, что будет дальше, но на данный момент хочется всю свою энергию направить в иное русло.
Я верю, что удастся превратить наши отношения в идеальный родительский тандем ради Ратмирчика. Спасибо тебе за то, что ты сделал для меня, за твою любовь и бесконечную поддержу. За то, что вырастил из дурной 18-летней малышки меня такую, какая я сейчас. Прости меня за все былое. Я обещаю тебе воспитать нашего сына в любви к своему отцу», — опубликовала Анастасия Решетова трогательный пост.
Фото: www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/
Слухи о том, что отношения Тимура Юнусова и Анастасии Решетовой трещат по швам, заговорили несколько недель назад, когда рэпер улетел отдыхать в компании Филиппа Киркорова с его детьми, а модель с сыном отправилась в гости к свекру. Но после нескольких недель разлуки Анастасия и Тимур вновь объявились вместе. В Instagram Решетовой появились даже милые видео с Тимати и сыном. Но, как оказалось, в это время решение о разрыве уже было принято.
Фото: www.instagram.com/missalena.92/
Напомним, до Анастасии Тимати встречался с моделью Аленой Шишковой, от которой он тоже ушел вскоре после рождения дочери Алисы.
Фото и видео: Instagram Анастасии Решетовой и Тимура Юнусова
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