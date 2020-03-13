Развод откладывается: экс-супруг Лолиты Милявской написал «донос» на ее адвоката

«События стали развиваться непредвиденно. Иванов написал в суд донос на то, что я был в Италии. Меня не допустили до заседания. Это говорит о том, что он намеренно затягивает процесс, чтобы попиариться. Не хочет он личного счастья Лолиты», — рассказал изданию Сергей Жорин.

Также Дмитрий Иванов попросил направить к адвокату специалистов, которые должны взять у него анализы.

«Никого не вызвали, но меня попросили не приходить. Заседание перенесли на 27 марта. В общем, коронавирус и альфонс не дали Лолите развестись», — отметил Жорин.

Напомним, о разводе Лолита объявила в конце 2019 года. Тогда она тепло высказывалась о Дмитрии Иванове, с которым прожила 10 лет. Но так было до тех пор, пока она не узнала, что он долгое время ходил «налево». После появления в истории любовницы-разлучницы Лолита Милявская вышла на тропу войны, которая все никак не придет к логическому завершению.

Все о разводе Лолиты и Дмитрия можно прочитать в новостях на сайте Passion.ru.