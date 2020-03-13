Развод откладывается: экс-супруг Лолиты Милявской написал «донос» на ее адвоката
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Starface
13 марта суд должен был поставить точку в многомесячной тяжбе между 56-летней Лолитой Милявской и ее без пяти минут бывшего мужа Дмитрия Иванова. С конца прошлого года они выясняют отношения, но официально все никак не разведутся. Дмитрий Иванов нашел новую причину, чтобы перенести очередное заседание, сообщает «СтарХит».
«События стали развиваться непредвиденно. Иванов написал в суд донос на то, что я был в Италии. Меня не допустили до заседания. Это говорит о том, что он намеренно затягивает процесс, чтобы попиариться. Не хочет он личного счастья Лолиты», — рассказал изданию Сергей Жорин.
Также Дмитрий Иванов попросил направить к адвокату специалистов, которые должны взять у него анализы.
«Никого не вызвали, но меня попросили не приходить. Заседание перенесли на 27 марта. В общем, коронавирус и альфонс не дали Лолите развестись», — отметил Жорин.
Напомним, о разводе Лолита объявила в конце 2019 года. Тогда она тепло высказывалась о Дмитрии Иванове, с которым прожила 10 лет. Но так было до тех пор, пока она не узнала, что он долгое время ходил «налево». После появления в истории любовницы-разлучницы Лолита Милявская вышла на тропу войны, которая все никак не придет к логическому завершению.
Все о разводе Лолиты и Дмитрия можно прочитать в новостях на сайте Passion.ru.
Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен Passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!