Теперь официально: Агата Муцениеце подала документы на развод с Павлом Прилучным

В пятницу, 15 мая, пока остальные знаменитости публикуют трогательные семейные фотографии в честь Международного дня семьи, Агата Муцениеце подала на развод с Павлом Прилучным, о чем свидетельствует информация на сайте Головинского районного суда.

«Вопросы про молодого человека с фамилией на букву П это больше не ко мне», — прокомментировала Агата в эфире с Анной Банщиковой.

Последней каплей в чаше терпения актрисы стала громкая ссора с супругом, когда он выбросил ее телефон и поднял на нее руку. После этого Муцениеце съехала из уютного дома в съемную квартиру и стала вести шоу о разводах на своем канале в YouTube.