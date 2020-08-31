Солист Little Big Илья Прусикин разводится с женой: «Было много претензий друг к другу»
Фото: www.instagram.com/iliyaprusikin/
Солист группы Little Big Илья Прусикин и его супруга Ирина Смелая, выступающая под псевдонимом Tatarka, сообщили о своем разводе.
«Мы хотели, чтобы вы узнали это от нас, а не из желтой прессы», — сообщили они, сидя перед камерой.
Илья и Ирина отметили, что к этому решению они шли больше полугода. «Накопилось много претензий друг к другу. Но мы остаемя друзьями. Если бы мы жили и дальше вместе ради ребенка, то мы не были бы счастливы и весь негатив переносили бы на сына», — пояснили Прусикин и Смелая свое решение.
«Наша цель — максимально безболезненно и дружелюбно сделать это, чтобы каждый был счастлив», — добавила Ирина. В конце видео Смелая и Прусикин поздравили друг друга с разводом и обнялись.
«2020-й, какого...?», «Странно», «Что за пранк от 2020 года?», «Как в любовь теперь-то верить?», «Да ну неееее...», «А чего вдруг? Такая пара классная была», «Я в шоке», — отреагировали подписчики.
Слухи о том, что в семье Ильи Прусикина и Ирины Смелой не все гладко, появились несколько месяцев назад. Но в социальной сети фронтмен Little Big регулярно публиковал счастливые фото с ребенком дома, и фанаты артиста успокоились. Оказалось, что семья и правда была на грани развала.
Илья и Ирина поженились летом 2016 года, у них растет сын Добрыня, ему в ноябре исполнится три года.
Фото и видео: Instagram Ильи Прусикина, Ирины Смелой, youtube-канал TATARKA, Little Big
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