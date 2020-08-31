Солист Little Big Илья Прусикин разводится с женой: «Было много претензий друг к другу»

Солист группы Little Big Илья Прусикин и его супруга Ирина Смелая, выступающая под псевдонимом Tatarka, сообщили о своем разводе.

«Мы хотели, чтобы вы узнали это от нас, а не из желтой прессы», — сообщили они, сидя перед камерой.

Илья и Ирина отметили, что к этому решению они шли больше полугода. «Накопилось много претензий друг к другу. Но мы остаемя друзьями. Если бы мы жили и дальше вместе ради ребенка, то мы не были бы счастливы и весь негатив переносили бы на сына», — пояснили Прусикин и Смелая свое решение.

«Наша цель — максимально безболезненно и дружелюбно сделать это, чтобы каждый был счастлив», — добавила Ирина. В конце видео Смелая и Прусикин поздравили друг друга с разводом и обнялись.